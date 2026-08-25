Sanidad alerta a Canarias: uno de cada 25 adolescentes padece un trastorno alimentario

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que el Servicio Canario de la Salud (SCS) cuenta con dispositivos asistenciales especializados para atender a personas con algún Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) e insiste en la importancia de la prevención mediante la sensibilización y promoción de hábitos de vida saludable entre la población de las islas.
Además, los especialistas hacen especial hincapié en la necesidad de vigilar aquellos mensajes que, especialmente durante la época veraniega, suelen hacer referencia a las dietas y al peso e imagen corporal.
En cuanto a los datos de actividad asistencial, durante el pasado año 2025, los profesionales del SCS atendieron a un total de 1.100 pacientes y realizaron alrededor de 7.410 consultas relacionadas con los TCA.
Prevención
En el ámbito de la prevención, la Dirección General de Salud Pública del SCS desarrolla acciones de sensibilización y promoción de hábitos saludables, tales como Los Círculos de la Vida Saludable o el programa de Comedores escolares, que incluyen información y recursos sobre nutrición, y que son difundidas a través de la plataforma Canarias Saludable.
También se trabaja en la prevención secundaria mediante el diagnóstico precoz en consulta y la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. En esta línea, los profesionales de Atención Primaria (pediatras, médicos de familia y enfermeras) desempeñan un papel esencial en la detección temprana de estos trastornos, realizando una primera evaluación y seguimiento y, en caso necesario, derivando a los recursos hospitalarios.
Recomendaciones
En el ámbito meramente práctico y asistencial, los especialistas de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del SCS también recuerdan una serie de recomendaciones prácticas para las familias, tales como evitar comentarios sobre el peso o el aspecto físico de las personas, no fomentar dietas restrictivas sin supervisión profesional y promover una relación saludable con la alimentación, el ejercicio y la imagen corporal.
Nuevos dispositivos
Durante esta legislatura, se puso en marcha la Unidad de TCA del Hospital Juan Carlos I, adscrito al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, dispositivo que se ha visto complementado con la puesta en marcha de un Hospital de Día para esta patología que inició su actividad a principios de este mes de marzo y que tiene una capacidad para veinte pacientes que son atendidos por un equipo multidisciplinar compuesto por once profesionales, entre psiquiatras, psicólogos, y enfermeras, entre otros.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el SCS cuenta con el Programa de atención a personas con TCA, dependiente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) donde se ofrece atención ambulatoria y hospitalaria, tanto adultos como menores, con un equipo multidisciplinar. Además, está prevista la puesta en marcha de un Hospital de Día en el Centro de Atención a las Especialidades de La Orotava.
La activación de estos estos recursos de salud mental en las islas evita traslados de pacientes a la Península, como venía sucediendo para determinados casos de gravedad que requirieran ingreso hospitalario y seguimiento posterior en centro de día.
Perfil de pacientes
La prevalencia en Canarias de los TCA se sitúa en torno al cuatro por ciento de la población adolescente, una cifra similar a la de otras comunidades autónomas, que justifica por sí misma la existencia de recursos de atención especializados.
El perfil de pacientes que acuden a consulta en la Red de Salud Mental, según los datos del Registro de Casos Psiquiátricos de Canarias (RECAP), es el de mujer adolescente, de entre trece y dieciocho años, y mujer adulta joven, de entre diecinueve y cuarenta años.
Tipología de TCA
Los TCA son trastornos de salud mental caracterizados por alteraciones persistentes de la conducta alimentaria y por pensamientos y preocupaciones relacionados con la alimentación, el peso o la imagen corporal, que pueden producir un deterioro significativo de la salud física, psicológica y social.
Su origen es multifactorial, ya que en su aparición interactúan factores genéticos, biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. Estas patologías presentan una importante repercusión sociosanitaria y pueden ocasionar complicaciones graves, por lo que su detección y tratamiento tempranos resultan fundamentales.
Los tipos más comunes de trastornos alimentarios son:
– Trastorno por atracón: Las personas que sufren este trastorno ingieren grandes cantidades de comida en momentos puntuales y continúan ingiriendo alimentos a pesar de estas saciadas. Posteriormente, sufren sentimientos negativos de culpa, angustia y vergüenza. Este modo de comer que es totalmente anómalo puede ser uno de los motivos o causas del aumento de peso y de obesidad.
– Bulimia nerviosa: Las personas que padecen bulimia nerviosa se caracterizan por consumir grandes cantidades de comida (atracón) que posteriormente son acompañadas de conductas compensatorias inapropiadas como la provocación del vómito, el uso de laxantes o diuréticos o la realización de ejercicio físico extremo. El peso no es un síntoma de padecer esta enfermedad, pues las personas que lo sufren pueden tener un peso normal, poco peso o sobrepeso.
– Anorexia nerviosa: Quienes padecen anorexia se caracterizan por presentar un rechazo continuo a mantener un peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, mostrando un miedo intenso a ganar peso de forma continua. Esto se acompaña de una distorsión de la imagen corporal ya que se ven a sí mismas con sobrepeso, incluso cuando estando extremamente delgadas. Este trastorno presenta dos tipos: anorexia nerviosa restrictiva, donde no se recurre a conductas compensatorias y, anorexia nerviosa purgativa, donde la persona sí recurre a estas conductas compensatorias.