Graban el momento en que un barco está a punto de golpear a un submarinista en Tenerife: “Gracias a Dios no me pasó por arriba”

Un submarinista estuvo a punto de ser golpeado por una embarcación mientras se encontraba en el mar con una boya de señalización en la zona de Puerto Colón, en Adeje, Tenerife. La situación quedó registrada en un vídeo difundido en redes sociales por la cuenta de pesca Attack Fishing.
En las imágenes se observa cómo el barco se aproxima al submarinista y modifica su trayectoria en el último momento para esquivarlo. El hombre, que llevaba una boya para advertir de su presencia en el agua, relata en el vídeo el peligro que vivió: “Gracias a Dios no me pasó por arriba”.
@attackfishingjuan ♬ sonido original – attackfishingjuan
Según la denuncia publicada en redes, la embarcación habría ignorado la señalización de la boya y pasó a escasa distancia del submarinista. Una maniobra que pudo haber terminado en un accidente grave.
El vídeo ha generado numerosas reacciones entre los usuarios, que han mostrado su preocupación por lo ocurrido y han animado al submarinista a presentar una denuncia para que se investiguen los hechos.
La publicación vuelve a poner el foco en la importancia de respetar la señalización de los submarinistas y mantener una distancia de seguridad cuando se navega en zonas donde puede haber personas realizando actividades bajo el agua