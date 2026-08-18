Muere un joven de 20 años mientras practicaba submarinismo en la costa de Santa Cruz

Un joven de unos 20 años ha fallecido este martes después de ser localizado en el mar durante un amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la costa de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La emergencia se produjo en una playa situada entre Puerto de Honduras y Punta Maragallo. A las 19.01 horas, el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un submarinista que practicaba apnea, o buceo a pulmón, no había sido visto salir del agua.
Ante esta situación, el centro coordinador activó un importante operativo en el que participaron Salvamento Marítimo, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Refinería de Moeve, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Nacional y Policía Local.
Búsqueda por tierra, mar y aire
Los recursos movilizados desplegaron labores de rastreo por tierra, mar y aire para intentar localizar al joven.
Finalmente, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife localizaron a la víctima en el mar y procedieron a trasladarla hasta el recurso sanitario situado en tierra.
El SUC había movilizado una ambulancia medicalizada, aunque el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de unos 20 años de edad.
Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario activó al grupo de emergencias del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para prestar asistencia a los familiares de la víctima.
Los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local también colaboraron durante las labores de búsqueda y en el dispositivo de emergencia.
La Policía Nacional quedó encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.