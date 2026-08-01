Viaje a Granada con hotel y todo incluido por 233 euros para mayores de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), abre el lunes, 3 de agosto, el plazo de presentación de solicitudes para participar en una nueva edición del Programa de Turismo Social para Personas Mayores, una iniciativa dirigida a fomentar el envejecimiento activo, favorecer la participación social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio a través de viajes y actividades culturales y de convivencia.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “este programa representa mucho más que un viaje. Es una oportunidad para que nuestros mayores continúen disfrutando de nuevas experiencias, amplíen sus relaciones sociales y mantengan una vida activa, aspectos fundamentales para su bienestar y calidad de vida. Desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que ponen a las personas en el centro de las políticas públicas”.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, señaló que “el Programa de Turismo Social es una herramienta que favorece la autonomía personal y combate la soledad no deseada, al tiempo que ofrece a las personas mayores la posibilidad de descubrir nuevos destinos en un entorno seguro y acompañado. Animamos a todas aquellas personas que cumplan los requisitos a presentar su solicitud durante el plazo establecido”.
El primer turno de la campaña tendrá como destino Granada, donde las personas participantes disfrutarán de una estancia de seis días, del 14 al 19 de noviembre de 2026, con un coste de 233,31 euros.
El paquete incluye vuelos de ida y vuelta desde Tenerife Norte, transporte terrestre durante todo el recorrido, alojamiento en hotel de cuatro estrellas, pensión completa con bebidas, visitas y entradas incluidas en el itinerario, guía oficial, personal tutor acompañante, animación nocturna y seguro de viaje. Asimismo, durante la campaña está previsto desarrollar dos nuevos turnos con el mismo destino, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.
Las solicitudes podrán presentarse del 3 al 28 de agosto, ambos inclusive. El listado provisional de personas admitidas se publicará el 1 de octubre, estableciéndose un plazo de subsanación hasta el 9 de octubre. La resolución definitiva y la lista de reserva se harán públicas el 26 de octubre, mientras que el pago del viaje deberá realizarse entre el 26 y el 30 de octubre.
Podrán participar las personas mayores de 60 años, o que cumplan esa edad durante el año del viaje, empadronadas en Santa Cruz de Tenerife con una antigüedad mínima de tres años y que reúnan el resto de los requisitos establecidos en las bases del programa, entre ellos cumplir los límites de ingresos fijados y reunir las condiciones de salud necesarias para realizar el viaje.
Toda la información sobre la convocatoria, la documentación necesaria y el procedimiento de solicitud puede consultarse a través de la sede electrónica municipal o mediante el servicio de atención telefónica 010 (o el 922 606 010), de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.