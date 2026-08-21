Santa Cruz se vuelca con la Virgen de Urkupiña: misas, bailes y procesión este fin de semana

La capital acogerá este viernes y sábado la festividad en honor a la Santísima Virgen de Urkupiña, una celebración vinculada a la tradición y devoción de la comunidad boliviana con la plaza de la Iglesia de Fátima, en el barrio Salamanca, como escenario principal.
La programación comenzará hoy, jornada de vísperas, con una misa a las 17.30 horas. Posteriormente, a partir de las 18.30 horas, dará comienzo una exhibición de bailes que servirá como inicio de los actos festivos en honor a la Virgen.
Los actos continuarán mañana a las 10.00 horas con la misa mayor, durante la que se cantará el himno dedicado a la Virgen de Urkupiña. A las 12.00 horas comenzará la procesión, que se prolongará hasta las 14:00 horas aproximadamente. El recorrido tradicional del pasacalles y la procesión discurrirá por calle Febles Campos, calle El Olvido, calle Los Sueños y calle del Poeta Tomás Morales, dentro del entorno del barrio de Salamanca y con la plaza de la Iglesia de Fátima como uno de los principales puntos de referencia.
Como cierre de los actos, la organización invita a los asistentes a compartir un encuentro posterior a la procesión en el restaurante Xanadú, ubicado en Las Chafiras.