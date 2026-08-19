Wisin sorprende a los amantes del reguetón con la Universidad del Perreo, que ya acepta preadmisiones: “La calle es el campus”

Wisin ha convertido uno de los conceptos más reconocibles del reguetón en un proyecto propio: la Universidad del Perreo. El artista puertorriqueño ha presentado una plataforma con sede en Cayey que promete estudiar, preservar y difundir la historia del género urbano y que ya permite solicitar una preadmisión.
La iniciativa ha despertado una enorme expectación. Según aseguró el propio Wisin, más de 500.000 personas accedieron a la web universidaddelperreo.com en menos de 24 horas desde su lanzamiento. El cantante acompañó el dato con otro mensaje: “Empieza el conteo regresivo para la cátedra que siempre me pidieron”.
El proyecto, denominado oficialmente Universidad del Perreo (UDP), se presenta desde Cayey, Puerto Rico, localidad natal de Juan Luis Morera Luna, nombre real del artista. La web ya dispone de un formulario para reservar plaza en lo que denomina su primera promoción, la Class of MMXXVI.
Eso sí, por ahora debe hablarse de una iniciativa presentada como universidad y no de una institución universitaria acreditada en sentido académico. La información disponible públicamente no permite confirmar todavía qué títulos expedirá, qué requisitos tendrán sus programas o qué reconocimiento oficial tendrán sus estudios.
Qué es la Universidad del Perreo de Wisin
Wisin explica que la idea nace después de más de tres décadas dedicado a la música y de comprobar la expansión internacional del reguetón.
“Es el momento de dar un paso más allá”, señala el cantante en el documento difundido a través de sus redes sociales. Wisin asegura que siente una “responsabilidad personal” por preservar el legado del movimiento y anuncia la creación de una institución dedicada “al estudio, la preservación y la difusión” de su historia.
Su objetivo declarado es “darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece”.
La página oficial lleva el concepto todavía más lejos. La Universidad del Perreo asegura que pretende abordar el perreo como una “disciplina cultural, artística y científica” y resume su filosofía con dos frases: “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”.
Las asignaturas que anuncia la Universidad del Perreo
Aunque todavía faltan detalles sobre su funcionamiento real, la web ya adelanta algunas de las áreas que formarán parte del proyecto.
Dentro del apartado de docencia aparecen tres materias: Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow. También se anuncia un “Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana”.
La plataforma menciona además programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo, aunque por ahora no publica condiciones, cuantías, duración de los estudios ni requisitos académicos para acceder a ellos.
La preadmisión sí está disponible. El formulario solicita nombre y apellidos, teléfono móvil y correo electrónico. La propia página anima a los interesados a reservar su lugar en la primera promoción.
Más de 500.000 visitas en menos de un día
La reacción ha sido inmediata. Wisin aseguró posteriormente que más de medio millón de personas habían entrado en la página en menos de 24 horas. Se trata de una cifra comunicada por el propio artista y no de un dato auditado públicamente por una empresa externa.
El proyecto conecta además directamente con la trayectoria del cantante. Wisin nació en Cayey y construyó buena parte de su carrera junto a Yandel, formando uno de los dúos más conocidos del reguetón antes de desarrollar también su trayectoria en solitario.
La elección de Cayey tampoco parece casual. El propio Wisin ha contado anteriormente que comenzó a moverse en la escena musical de esta localidad organizando actuaciones y participando en el circuito urbano puertorriqueño antes de alcanzar proyección internacional.
Lo que todavía no se sabe
La Universidad del Perreo ha adoptado deliberadamente códigos propios de una institución académica: escudo, lema en latín, preadmisiones, promoción de estudiantes, cátedras e incluso referencias a investigación y extensión.
Sin embargo, todavía no se ha detallado si la iniciativa funcionará como un centro educativo reglado, una academia privada, una plataforma cultural o un proyecto vinculado a la carrera musical de Wisin.
Tampoco consta, en la información publicada hasta ahora, qué certificaciones entregará a sus alumnos o qué reconocimiento oficial tendrán.
Wisin ha adelantado que ofrecerá más detalles próximamente. Mientras tanto, la Universidad del Perreo ya ha conseguido uno de sus primeros objetivos: que cientos de miles de personas quieran saber qué se esconde detrás de sus puertas.