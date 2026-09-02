El BOE lo confirma: estas son las 27 profesiones de difícil cobertura

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el catálogo de 27 ocupaciones de difícil cobertura correspondiente al tercer trimestre de 2026. La lista incluye profesiones relacionadas con la Marina Mercante, la construcción, las instalaciones, el transporte y el deporte, varias de ellas con aplicación en Canarias.
El catálogo determina qué ocupaciones presentan especiales dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo y tiene una consecuencia práctica para la contratación de trabajadores extranjeros: permite tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena cuando se cumplen los requisitos establecidos.
Estas son las 27 profesiones
El listado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge los siguientes perfiles:
- Frigoristas navales.
- Jefes de máquinas de buque mercante.
- Maquinistas navales.
- Mecánicos de litoral.
- Mecánicos navales.
- Pilotos de buques mercantes.
- Sobrecargos de buques.
- Oficiales radioelectrónicos de la Marina Mercante.
- Cocineros de barco.
- Auxiliares de buques de pasaje.
- Camareros de barco.
- Mayordomos de buque.
- Caldereteros.
- Engrasadores de máquinas de barcos.
- Bomberos de buques especializados.
- Contramaestres de cubierta, excepto pesca.
- Marineros de cubierta, excepto pesca.
- Mozos de cubierta.
- Carpinteros de aluminio, metálico y PVC.
- Montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC.
- Instaladores electricistas de edificios y viviendas.
- Instaladores electricistas, en general.
- Conductores-operadores de grúa en camión.
- Conductores-operadores de grúa fija.
- Conductores-operadores de grúa móvil.
- Deportistas profesionales.
- Entrenadores deportivos.
Qué profesiones afectan a Canarias
El catálogo tiene un alcance territorial diferente según la ocupación. Los perfiles relacionados con la Marina Mercante aparecen para las provincias costeras, por lo que tienen aplicación en las provincias canarias.
También figuran para todas las provincias e islas los deportistas profesionales y los entrenadores deportivos. Lo mismo ocurre con varias de las profesiones relacionadas con la carpintería metálica, las instalaciones eléctricas y la conducción y operación de grúas.
Por tanto, el listado publicado por el BOE tiene interés para el mercado laboral de Canarias, aunque no significa que las 27 ocupaciones correspondan exclusivamente a las Islas.
Qué significa estar en el catálogo
La denominación “ocupación de difícil cobertura” no equivale a una oferta de empleo disponible ni significa que el SEPE haya anunciado 27 profesiones con vacantes concretas en Canarias.
El catálogo funciona como uno de los mecanismos utilizados para determinar la situación nacional de empleo en los procedimientos de contratación de trabajadores extranjeros.
Cuando una ocupación aparece incluida y se cumplen las condiciones establecidas, el empleador puede solicitar una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para una persona extranjera.
El listado se actualiza cada trimestre. El publicado ahora corresponde al tercer trimestre de 2026.
Especial relevancia para el sector marítimo
Una parte importante de las ocupaciones incluidas está vinculada a la Marina Mercante. Entre ellas aparecen pilotos de buques mercantes, mecánicos navales, maquinistas navales, cocineros de barco, camareros de barco y marineros de cubierta.
Este bloque tiene especial interés para Canarias por la condición de las Islas como territorio insular y por la aplicación del catálogo a las provincias costeras.
La resolución también incorpora perfiles vinculados a la construcción y las instalaciones, como carpinteros de aluminio, instaladores electricistas y operadores de grúa, además de deportistas profesionales y entrenadores deportivos.