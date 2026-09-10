38 artesanos toman el Camino Largo por las Fiestas del Cristo: horarios y oficios

La Laguna reunirá este fin de semana a 38 artesanos y artesanas en una nueva Muestra de Artesanía de las Fiestas del Cristo 2026. La cita se celebrará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en el Camino Largo, con oficios tradicionales canarios y propuestas contemporáneas.
La muestra permanecerá abierta de 11.00 a 21.00 horas durante ambas jornadas en el Camino Largo-avenida de la Universidad, según ha informado el Ayuntamiento de La Laguna.
El objetivo es acercar al público diferentes formas de creación artesanal y dar visibilidad a los profesionales que mantienen estos oficios, en uno de los espacios más concurridos de la ciudad durante las celebraciones del Santísimo Cristo.
Calado, rosetas, alfarería y joyería
Entre los oficios presentes estarán el calado, las rosetas, la alfarería tradicional, la vestimenta y la carpintería tradicionales.
La programación también incluirá joyería, cerámica, esmaltes, almazuelas, cerería, decoración de telas, muñequería, trabajos realizados con materiales reciclados, moda y marroquinería.
De esta forma, la muestra combinará técnicas estrechamente vinculadas con la artesanía tradicional de Canarias con otras expresiones y formas de producción contemporáneas.
El concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que la iniciativa pretende reservar un espacio relevante a la artesanía dentro de las Fiestas del Cristo.
“Queremos que la artesanía tenga también un espacio destacado dentro de unas fiestas tan importantes para La Laguna”, señaló el edil, que apuntó además a la necesidad de reconocer el conocimiento que existe detrás de cada pieza y contribuir a la continuidad de estos oficios.
Una muestra durante dos días en el Camino Largo
Galván también incidió en la vertiente económica y social del sector, formado en buena medida por profesionales y pequeños proyectos.
“La artesanía tiene un enorme valor cultural, pero también económico y social”, explicó el concejal durante la presentación de la iniciativa.
La muestra forma parte del programa de las Fiestas del Cristo de La Laguna y repite un formato celebrado en años anteriores. En 2025 también participaron 38 artesanos, aunque aquella edición se desarrolló los días 13 y 14 de septiembre y cerraba a las 20.30 horas.
Este año, la cita amplía el horario hasta las 21.00 horas y volverá a utilizar el Camino Largo como escaparate para mostrar al público tanto los oficios tradicionales como nuevas propuestas vinculadas al sector artesanal.