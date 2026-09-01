Hasta 89 canarios han muerto desde el 15 de mayo por las altas temperaturas

Parafraseando a James Carville, el exitoso estratega de la campaña presidencial de Bill Clinton que en 1992 detectó la economía como la clave para derrotar electoralmente al entonces popular George W. Bush por su política exterior, ahora el mensaje es inequívoco: es el calor, estúpido.
Las pruebas de tal afirmación no dejan de acumularse, como nos recuerdan las terribles consecuencias del reciente colapso de un glaciar en el Himalaya, aunque no hace falta ir tan lejos para tener datos de cómo afecta a nuestras vidas el aumento general de las temperaturas derivado del profundo y acelerado cambio climático que se padece en este planeta desde hace años. No en balde, solo entre el pasado 15 de mayo y el mismo día del pasado agosto son 89 los fallecimientos registrados en Canarias por dicha causa.
Así se refleja en la nueva entrega de las estadísticas que, desde 2015, recopila el Ministerio de Sanidad a través de dos servicios digitales que pueden consultarse en Panel MoMo y Panel Kairós, y de los que ayer se hizo eco la agencia Efe.
Ahondando directamente en las fuentes estatales mencionadas respecto a Canarias, lo primero es identificar el perfil mayoritario de fallecidos durante dicho periodo en el Archipiélago, que resulta ser el de una mujer isleña (el 60% de las muertes son de féminas, un porcentaje que se repite a nivel estatal en estadísticas de mayor proyección temporal) mayor de 65 años de edad en 85 de los 89 óbitos de ambos géneros ya referido, con el añadido de que hasta 47 de los afectados ya habían cumplido los 85.
Este dato sobre la edad de las víctimas no es precisamente baladí en una sociedad envejecida como la que actualmente reside en Canarias, especialmente al tener en cuenta que los nacidos en la histórica expansión de la natalidad en España acaecida a mediados de la segunda parte del siglo pasado en toda España tuvo su culmen en Canarias a partir de 1970, por lo que ello conlleva de aumento en las víctimas más probables por esta causa en los próximos años, y que hace temer que el notable descenso en las Islas respecto al mismo periodo del año pasado (de 129 a esos 89) no es precisamente el inicio de una tendencia.
Otra clave que reflejan los datos que nos ocupan es que el periodo de mayor mortalidad de este año por el calor en Canarias ha sido el comprendido entre el 1 y 16 de agosto.
Aunque bajan en el Archipiélago, a nivel estatal hay récord de defunciones
Ya sobre el conjunto de España, las estadísticas del Ministerio de Sanidad identifican 2.147 muertes por el calor solo durante el pasado agosto, mientras que en el acumulado en lo que va de año esa cifra se eleva a 5.232, la más alta desde que hay registros.
Se han superado así las cifras de los que hasta ahora eran los dos veranos más letales desde 2015, cuando arranca la serie histórica del MoMo, que no cuantifica muertes reales sino que hace una proyección estadística cruzando datos de umbrales máximos de temperatura y defunciones de los registros civiles y las producidas otros años: el de 2022, cuando se contabilizaron 4.789, y el de 2023 (3.035).
No obstante, aún no se ha llegado a las del histórico verano de 2003, cuando unas 13.000 personas perdieron la vida en España a consecuencia de las altas temperaturas, que propició el diseño y puesta en marcha de un plan de prevención de los efectos del calor en la salud por parte del Ministerio de Sanidad.
Cada año se activa este plan el 15 de mayo; en este 2026, desde esa fecha y hasta este lunes, el MoMo (panel digital del Ministerio) estima un total de 5.232 defunciones.
Julio cerró con 2.025 muertes frente a las 1.060 de 2025, lo que le convirtió en el segundo con mayor mortalidad desde el de 2022, cuando se contabilizaron 2.217.