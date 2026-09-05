Aparatoso accidente en Tenerife: herido grave tras precipitarse con su coche sobre una azotea

Un hombre de 82 años ha resultado herido de gravedad este sábado después de que el vehículo en el que viajaba cayera sobre la azotea de una vivienda en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife.
El accidente se produjo alrededor de las 18.52 horas en las inmediaciones de la Carretera Nueva La Corujera, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La sala operativa recibió una alerta en la que se comunicaba que un vehículo había caído sobre el techo de una vivienda y activó de inmediato los recursos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que localizaron el vehículo volcado sobre la azotea. Los bomberos aseguraron el coche para evitar nuevos desplazamientos y liberaron a su único ocupante del interior del habitáculo.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada. El personal sanitario atendió al afectado, un hombre de 82 años que presentaba politraumatismos de carácter grave.
Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local, el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Guardia Civil, además de efectivos de Protección Civil.
La Policía Local se encargó de realizar el atestado correspondiente y de asegurar la zona junto al resto de los cuerpos de seguridad, mientras que Protección Civil colaboró en el operativo desplegado tras el accidente.