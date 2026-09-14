Arturo Melián, director de autoescuela, sobre el peligroso accidente de la TF-1: “Cada vez es más fácil capturar esas situaciones”

El accidente ocurrido este fin de semana en la TF-1, en el que un vehículo terminó empotrado contra una parada de guaguas vacía, ha vuelto a poner el foco en las consecuencias penales que puede tener una conducción considerada temeraria.
En declaraciones a Televisión Canaria, Arturo Melián, director de la autoescuela Élite, explicó que este tipo de conductas pueden acabar en los tribunales y recordó que la calificación jurídica corresponde finalmente al juez.
“La sensación es que estamos cada vez más con el móvil en la mano, entonces es más fácil capturar esas situaciones”, señaló Melián, en referencia a la proliferación de vídeos grabados por ciudadanos ante incidentes de tráfico.
El responsable de la autoescuela recordó además que “todos los usuarios tenemos la obligación de ayudar” cuando se produce una situación de emergencia.
Qué dice el Código Penal sobre la conducción temeraria
Melián aludió durante su intervención al artículo 381 del Código Penal. Sin embargo, la redacción vigente establece que este precepto sanciona la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás con penas de prisión de dos a cinco años, multa de 12 a 24 meses y retirada del permiso de conducir durante un periodo de seis a 10 años.
Por su parte, el artículo 380 castiga la conducción con temeridad manifiesta que ponga en peligro concreto la vida o integridad de las personas con penas de prisión de seis meses a dos años y retirada del permiso durante más de uno y hasta seis años.
La aplicación de uno u otro artículo depende de las circunstancias concretas de los hechos y corresponde a los tribunales determinar la calificación penal.
Las declaraciones llegan después del accidente registrado en la TF-1 y publicado este fin de semana por DIARIO DE AVISOS, un suceso que dejó al conductor herido leve tras impactar el vehículo contra una parada de guaguas que se encontraba vacía.