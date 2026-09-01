La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles: posible calima y hasta 32ºC

La previsión meteorológica para este miércoles indica que en el nordeste, habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde y en el resto, poco nuboso o despejado, salvo algún intervalo por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día.
En cumbres centrales, soplará viento moderado de componente oeste, con brisas en costas del suroeste.
Provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este miércoles, 2 de septiembre, indica que en el norte de Gran Canaria estará nuboso con apertura de amplios claros durante la tarde; y en el resto habrá cielo poco nuboso con algún intervalo de nubosidad alta.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y una calima ligera en altura durante la segunda mitad del día, según ha informado la Aemet.
Las temperaturas estarán con pocos cambios o ligeros descensos en medianías del oeste. Se podrán alcanzar 30-32°C en el sureste y medianías del oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 28ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día. Brisas en costas del sur.