La Aemet anuncia precipitaciones y una bajada de temperaturas en Canarias: zonas y municipios con mayor probabilidad de lluvia

La Aemet prevé lluvias débiles y ocasionales en Canarias este viernes 18 de septiembre, especialmente en el norte de las Islas, junto a un ligero descenso de las temperaturas. En algunos municipios de Gran Canaria, la probabilidad de precipitación alcanza el 85%, según la predicción municipal de la Agencia Estatal de Meteorología.
La jornada estará marcada por los intervalos nubosos, aunque los cielos más cubiertos se concentrarán en las vertientes norte. El descenso térmico será más apreciable en las temperaturas máximas de las zonas interiores de las Islas de mayor relieve.
La predicción autonómica de Aemet no contempla fenómenos significativos para este viernes.
Los municipios con más probabilidad de lluvia
Gran Canaria concentra buena parte de las probabilidades más elevadas de precipitación entre los municipios consultados para este viernes.
Las Palmas de Gran Canaria y Telde alcanzan el 85% de probabilidad de lluvia. La previsión municipal de Aemet para ambas localidades contempla además escenarios de cielo nuboso o muy nuboso con lluvia escasa durante diferentes tramos de la jornada.
Con un 80% de probabilidad aparecen:
- Arucas
- Teror
- Vega de San Mateo
- Santa Lucía de Tirajana
- Gáldar
En Arucas, por ejemplo, Aemet prevé para el viernes cielos cubiertos o muy nubosos con lluvia escasa durante buena parte del día.
El siguiente escalón, con una probabilidad del 75%, incluye a Tejeda, en Gran Canaria, y a tres municipios de Tenerife: Icod de los Vinos, Santiago del Teide y Guía de Isora.
Por último, entre los municipios destacados aparecen Santa Cruz de Tenerife y Agaete, ambos con un 65% de probabilidad de precipitación. En la capital tinerfeña, la previsión municipal contempla intervalos nubosos con lluvia escasa en diferentes momentos del viernes.
Conviene tener en cuenta que la propia Aemet precisa que sus predicciones municipales se generan automáticamente a partir de modelos numéricos y están referidas a la capital de cada municipio. Por ello, las condiciones pueden variar dentro de términos municipales extensos o con importantes diferencias de altitud.
Bajada de las temperaturas en Canarias
El cambio de tiempo también vendrá acompañado de temperaturas en ligero descenso, según la predicción general de Aemet.
La bajada será más significativa en las máximas de las zonas interiores de las Islas de mayor relieve, después del episodio de temperaturas elevadas registrado esta semana.
La Aemet mantiene además para el viernes su previsión específica de temperaturas máximas y mínimas en Canarias.
Viento del nordeste y rachas más intensas
El viento soplará del nordeste entre flojo y moderado, aunque podrá ser ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste.
En las costas del suroeste de las Islas montañosas predominarán las brisas, mientras que en las cumbres se espera viento de componente norte entre flojo y moderado.
La previsión marítima de la Agencia tampoco contempla avisos meteorológicos para las aguas costeras de Canarias hasta el viernes.