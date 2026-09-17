La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias: bajan las temperaturas y vuelve la lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 17 de septiembre, un notable descenso de las temperaturas máximas en el interior de Canarias, acompañado de un reforzamiento del alisio y lluvias débiles en el norte y nordeste de varias Islas. En las vertientes sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
El cambio será especialmente perceptible en medianías y zonas interiores, después de las altas temperaturas de los últimos días. Además, el alisio soplará con intervalos de fuerte y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en puntos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. La previsión difundida para este jueves coincide con la información meteorológica actualizada por Aemet.
Lluvias débiles en el norte de Canarias
En Gran Canaria, el cielo estará nuboso en el norte, donde existe probabilidad de lluvias débiles ocasionales, principalmente en medianías durante la segunda mitad del día. En el resto de la Isla predominará el cielo poco nuboso o despejado.
Las temperaturas bajarán, con un descenso notable en el interior. El viento podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 24 y 26 ºC.
En Tenerife, la nubosidad se concentrará igualmente en el norte y podrán registrarse lluvias débiles ocasionales en las medianías del nordeste. Las máximas bajarán de forma notable en medianías.
El alisio tendrá intervalos de fuerte y podrá generar rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día en la vertiente este, el extremo noroeste y la vertiente sur de la Dorsal. Santa Cruz de Tenerife tendrá temperaturas previstas de entre 24 y 28 ºC.
Así estará el tiempo en el resto de las Islas
En Lanzarote habrá intervalos nubosos, aunque durante el día dominarán los cielos poco nubosos en el sur. A últimas horas existe una baja probabilidad de lloviznas en el norte. Las máximas podrán bajar notablemente en la vertiente sur. Arrecife se moverá entre los 23 y los 28 ºC.
Fuerteventura también registrará un descenso térmico, que podrá ser notable en las máximas del interior. El sur permanecerá generalmente poco nuboso y el alisio podrá soplar fuerte en Jandía. Puerto del Rosario tendrá entre 24 y 28 ºC.
En La Gomera, el norte tendrá cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en medianías, mientras que el resto permanecerá poco nuboso o despejado. San Sebastián de La Gomera registrará entre 24 y 28 ºC.
En La Palma, las nubes se concentrarán en el norte y este, con lluvias débiles ocasionales en medianías del nordeste, especialmente a primeras y últimas horas. Santa Cruz de La Palma tendrá entre 22 y 25 ºC.
Por último, El Hierro tendrá cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales y una baja probabilidad de lluvias débiles en medianías a últimas horas. En Valverde se esperan entre 20 y 25 ºC.
Viento y estado del mar
La situación marítima estará marcada por viento del norte o noroeste de fuerza cuatro o cinco, aumentando temporalmente a seis en el sureste y extremo noroeste.
Aemet prevé marejada o fuerte marejada, mientras que el mar de fondo del norte alcanzará entre uno y dos metros.
La jornada confirma así el descenso térmico previsto en el Archipiélago, con temperaturas máximas más contenidas, lluvias débiles en las vertientes expuestas al alisio y viento intenso en varias zonas de las Islas.