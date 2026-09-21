La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este martes: 34 grados, calima y tormentas aisladas

Canarias afrontará este martes una nueva subida de las temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 34 grados en el interior-sur de Fuerteventura y, de forma más localizada, en el sur de Lanzarote y el sudeste de Gran Canaria. La situación ha llevado a La Aemet a activar el aviso amarillo por calor en Fuerteventura.
El episodio irá acompañado de calima, especialmente significativa en la provincia oriental, y de una baja probabilidad de precipitaciones que podrían presentarse junto a alguna tormenta aislada.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife predominarán las nubes medias y altas. En las dos Islas orientales podrán producirse precipitaciones ocasionales, mientras que en las cumbres de Tenerife no se descarta algún chubasco durante la tarde.
En las Islas occidentales habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte y cielos poco nubosos con nubes altas en el resto.
Avisos amarillos por calor en Canarias
El aumento de las temperaturas tendrá continuidad durante los próximos días. Fuerteventura estará este martes en aviso amarillo por altas temperaturas, mientras que el miércoles se sumarán Gran Canaria y Lanzarote.
Los valores más elevados se esperan en Fuerteventura, donde podrán alcanzarse los 34 grados en el interior-sur. Esa misma temperatura podría registrarse de manera más puntual en el sur de Lanzarote y el sudeste de Gran Canaria.
En Tenerife y La Gomera, las zonas del sur y este podrán alcanzar los 30 grados.
Calima y posibilidad de tormentas
El calor no será el único fenómeno destacado. La previsión contempla presencia de calima, con mayor concentración en la provincia de Las Palmas.
También existe una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales en las Islas orientales y Tenerife. En determinados momentos podrían estar acompañadas por alguna tormenta aislada, principalmente en Lanzarote y Fuerteventura.
En Tenerife, la posibilidad se concentra especialmente en las cumbres, donde podría registrarse algún chubasco durante la tarde.
El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste, con brisas en las costas del suroeste de las Islas montañosas. En las cumbres será moderado del suroeste.