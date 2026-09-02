Álvaro Patón: vuelve la polémica por el profesor expulsado de un colegio de Tenerife por grabar a sus alumnos

La elección de Álvaro Patón como pregonero de las fiestas de Linares ha vuelto a poner el foco sobre su etapa como profesor en Tenerife. El creador de contenido trabajó durante aproximadamente cuatro años en el Colegio Hispano Inglés, en Santa Cruz de Tenerife, donde publicó vídeos grabados en el centro relacionados con su actividad docente, incluidos contenidos sobre alumnos, sus calificaciones y conversaciones.
Ahora, dos años después de que una de sus publicaciones provocara una fuerte controversia en redes sociales, su nombramiento como pregonero de las fiestas ha recuperado aquellos contenidos y ha provocado críticas en redes sociales.
DIARIO DE AVISOS ha podido confirmar que durante su etapa en el colegio recibió varias advertencias, que hubo malestar entre las familias del alumnado y que el centro terminó decidiendo su expulsión.
Álvaro Patón comenzó a grabar desde el primer curso
Álvaro Patón llegó al Colegio Hispano Inglés durante el curso 2020-2021 como refuerzo vinculado a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. Según ha podido saber este periódico, desde que llegó comenzó a grabar contenido en el centro, publicaciones que todavía siguen visibles en sus redes sociales.
Grababa vídeos de sus clases, conversaciones con estudiantes e incluso voces de alumnos. También hablaba de cómo se comportaban sus alumnas durante los periodos de exámenes o sobre experiencias personales que estas le habían contado.
Otro de los elementos que aparecían en sus publicaciones eran exámenes y calificaciones. En algunos vídeos podían observarse las pruebas y las anotaciones o notas realizadas por el profesor, aunque los nombres de los estudiantes no fueran visibles.
Varias advertencias y malestar entre las familias
El uso del entorno escolar y de los alumnos para generar contenido provocó reparos dentro del centro. DIARIO DE AVISOS ha podido confirmar que Álvaro Patón recibió varias advertencias, ya que la situación generó malestar entre familias del alumnado, que trasladaron su incomodidad al centro, tal y como han relatado a este medio.
Según las fuentes consultadas por este periódico, después de varios avisos, el Colegio Hispano Inglés tomó la decisión de prescindir al profesor, algo que él negó en su momento. El centro apuesta por la estabilidad del alumnado y procura mantener la continuidad de los docentes durante el recorrido educativo de los estudiantes. Esa circunstancia contribuyó a que la relación se prolongara pese a las advertencias.
El vídeo de burla hacia una alumna que lloraba
Uno de los contenidos que más críticas recibió mostraba el tono de burla hacia una alumna que había llorado después de conocer su calificación. El vídeo terminó eliminado de sus redes tras las numerosas críticas y reproches. Álvaro Patón llegó a reconocer que se había equivocado. “Aquí me equivoqué, lo reconozco”, afirmó.
El #TeachToker que el año pasado publicaba esto burlándose de una alumna (en un momento en el que estar del lado del #bullying al empollón era lo que daba likes)…pic.twitter.com/77zbWSJtuM— P. Duchement (@PDuchement) October 18, 2025
Su contenido enseñaba el día a día de sus clases. En distintos vídeos se escuchan las voces de alumnos, situaciones personales que le contaban, incluso cuestionaba las actitudes de las niñas.
Y cuando pensaba que este individuo no podía ya caer más bajo como docente… pic.twitter.com/Z5fH5zOaiI— Seño M.J. (@MaestritaM) June 3, 2024
@alvaropatoon estas cosas solo te pueden pasar siendo profe ❤️🩹🥹 ME ENCANTAAAA 🙋🏼♂️ #colegio #fyp #viral #parati ♬ original sound – audios.
A pesar de que las fuentes consultadas por este periódico confirman que hubo advertencias, malestar de familias y que el Colegio Hispano Inglés decidió prescindir de Álvaro Patón, el profesor llegó a asegura el pasado año que su salido estaba relacionado con nuevos proyectos. “Llevaba allí cuatro años y quería un cambio de aires. Lo hablé con ellos, llegamos a un acuerdo, no hubo problemas y fue todo perfecto”, afirmó.
¿Qué implica publicar contenidos de alumnos?
El caso plantea cuestiones relacionadas con la protección de datos, la intimidad y el derecho a la propia imagen de los menores.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece una diferencia entre grabar a alumnos dentro de la actividad educativa y difundir posteriormente esas imágenes o audios en Internet. Un profesor puede realizar grabaciones como parte de una actividad docente, pero su acceso debe quedar limitado al ámbito de esa actividad.
La propia AEPD señala además que un profesor no puede publicar en su blog exámenes, fotografías u otros datos personales de alumnos identificables sin contar con el consentimiento correspondiente.
Esto resulta especialmente relevante en este caso. Un alumno no tiene que aparecer necesariamente de frente para que exista un problema de privacidad. Una voz, una calificación, un examen, una respuesta o la combinación de distintos datos pueden permitir identificar a una persona.
La normativa española también protege específicamente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Ley Orgánica 1/1982 establece que el consentimiento de los menores para determinados usos de su imagen debe prestarse por sus representantes legales.
En materia de protección de datos, además, la AEPD recuerda que la publicación de información personal de menores en redes sociales exige una base jurídica adecuada y, cuando se utiliza el consentimiento, este debe estar vinculado a una finalidad concreta. Por tanto, autorizar una grabación para una actividad escolar no equivale necesariamente a autorizar su publicación en la cuenta personal de un profesor.
Vuelve la polémica
La elección de Álvaro Patón como pregonero ha provocado numerosas críticas en redes, en especial en X, donde varios usuarios han recuperado sus vídeos de la etapa como profesor en Tenerife.
“¿Este es el que se reía de alumnos de primaria que querían buenas notas? ¿Y es el que clasificó a sus alumnos según si eran fuckers o no? ¿Y es el que los mostraba en redes sociales para lucrarse?”, pregunta uno de los usuarios.
Otros mensajes son todavía más duros. “Grabar a alumnos para burlarse de ellos debería ser delito (y lo es) y no motivo de premio y alabanza”, sostiene uno de los comentarios publicados tras conocerse el nombramiento.
Otro usuario asegura: “Este zopenco cometió ilegalidades exponiendo las voces de sus alumnos en redes y riéndose de ellos. Encima se grababa mientras trabajaba e instrumentalizaba a los menores para monetizar sus redes”.