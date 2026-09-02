Andalucía cambia las reglas contra el acoso escolar: los agresores deberán cambiar de centro y no la víctima

El Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto que endurece las medidas contra el acoso escolar y fija un cambio de criterio pionero en los institutos de la comunidad. A partir de ahora, cuando se acredite una conducta de agresión o ciberacoso contra un compañero, la norma establece que el alumno responsable tendrá que cambiar de centro educativo “con carácter general”, evitando así que la persona acosada sufra una revictimización o deba ser quien abandone el colegio.
La reforma busca proteger a las víctimas de bullying invirtiendo la lógica aplicada hasta el momento, donde el traslado del agresor era solo una sanción optativa ante faltas muy graves. No obstante, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía aclara que la medida no será automática: requerirá la apertura de un expediente disciplinario con garantías legales, la acreditación de los hechos, el trámite de audiencia al menor y a sus tutores, y un análisis de proporcionalidad atendiendo a sus circunstancias familiares y personales.
El texto normativo introduce un párrafo nuez clave en la gestión educativa: responde a la exigencia social de actuar con mayor contundencia tras tragedias como la de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida en Sevilla en 2025 tras sufrir acoso. Además, el protocolo dota de mayor transparencia a la gestión, reduce la burocracia docente para ganar tiempo de tutoría y exige que cualquier posible sospecha de bullying sea notificada de inmediato al Servicio Provincial de Inspección Educativa, prohibiendo el archivo de expedientes sin una verificación fehaciente.
En el curso 2022-2023 se activaron en el sistema Séneca unos 2.700 protocolos por acoso en las aulas andaluzas, confirmándose 500 casos tras la correspondiente investigación. Por su parte, la Fiscalía de Andalucía incoó 75 expedientes de reforma por esta causa en 2024 —la gran mayoría concentrados en la provincia de Málaga (62)—, mientras que el informe PISA sitúa en un 6,5 % la tasa de alumnos de 15 años que sufre acoso frecuente en España.