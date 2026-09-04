Asamblea7islas urge a Sanidad desatascar la negociación salarial

Asamblea7islas, organización que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS) y que agrupa a unos 14.000 trabajadores de más de 30 categorías sanitarias y no sanitarias, reclama a la Consejería de Sanidad y al sindicato médico que alcancen un acuerdo para desbloquear la negociación de las mejoras retributivas y recuperar la normalidad asistencial.
La organización trasladó esta petición por escrito a ambas partes ante el bloqueo de las negociaciones, que afecta a un colectivo de más de 30.000 trabajadores de la sanidad pública canaria. La principal cuestión pendiente es la carrera profesional, una negociación que Asamblea7islas considera compleja, pero que “debe resolverse con urgencia” por los plazos existentes para incorporar los posibles acuerdos al próximo presupuesto autonómico.
Según explicó la organización, apenas quedan dos meses para cerrar un acuerdo que pudiera tener reflejo en las cuentas de la Comunidad Autónoma del próximo ejercicio, cuyo proceso de elaboración debe culminar a finales de octubre. Asamblea7islas advirtió de que el conflicto abierto en el ámbito médico y la huelga convocada por este colectivo estaban dificultando el avance de una negociación que afecta al conjunto de profesionales de la sanidad pública.
En este contexto, representantes de Asamblea7islas se reunieron con el presidente del sindicato médico para trasladarle su preocupación por el riesgo de que transcurriera el plazo disponible sin que existiera un acuerdo que permitiera incorporar las mejoras al presupuesto de 2027.
La propuesta de la organización pasa por incrementar “de manera real y efectiva” las cuantías asociadas a los distintos niveles de la carrera profesional. Se trata, según defendió, de una de las principales reivindicaciones pendientes para mejorar las condiciones retributivas de los trabajadores sanitarios.
Asamblea7islas considera que la negociación no debía quedar condicionada por el conflicto entre la Consejería de Sanidad y el colectivo médico, ya que las mejoras planteadas afectan a profesionales de numerosas categorías. Por ello, reclamó que las partes retomaran el diálogo y encontraran una solución que permitiera avanzar en los compromisos pendientes.
Asistencia
La organización también insistió en la necesidad de poner fin a la situación de conflictividad y recuperar la normalidad en la prestación de los servicios sanitarios. “La situación actual no puede prolongarse”, sostuvo, al considerar que el impacto del conflicto terminaba recayendo sobre quienes utilizan el sistema público.
En este sentido, Asamblea7islas señaló a los pacientes y sus familias como los principales perjudicados por las dificultades que atravesaba actualmente la sanidad pública canaria. La entidad reclamó así que, junto a la resolución de las reivindicaciones laborales y retributivas, se priorizara la recuperación de una atención sanitaria normalizada.