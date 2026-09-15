El Cabildo de Tenerife convoca 25 plazas de empleo público: 22 son de acceso libre

El Cabildo de Tenerife ha convocado 25 plazas de empleo público, aunque no todas están abiertas al conjunto de aspirantes. De ellas, 22 son de acceso libre, por lo que pueden concurrir las personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases, mientras que las otras tres corresponden al turno de promoción interna.
Las convocatorias aparecen este martes, 15 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de dos resoluciones del Cabildo. La publicación abre un plazo de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente, para presentar las solicitudes.
Todas las plazas se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición, pero existen diferencias importantes en cuanto al tipo de acceso y la vinculación posterior con la Corporación insular.
Las 22 plazas de acceso libre
El grueso de la convocatoria sí está abierto a personas que no trabajan actualmente en el Cabildo, siempre que reúnan los requisitos generales y específicos establecidos para cada categoría.
Estas son las 22 plazas de turno libre:
-11 plazas de Peón Agrícola, como personal laboral fijo.
-Tres plazas de Técnico/a Auxiliar, Rama Electricidad, como personal laboral fijo.
-Cinco plazas de Técnico/a de Grado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, como funcionarios de carrera.
-Tres plazas de Técnico/a de Grado Superior en Análisis Químicos, como funcionarios de carrera.
Las primeras 19 plazas figuran en una de las resoluciones publicadas este martes. El BOE recoge expresamente tres puestos de Técnico/a Auxiliar de Electricidad, 11 de Peón Agrícola y cinco de Técnico/a de Grado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, todos ellos por concurso-oposición y turno libre.
A estas se suman otras tres plazas de Técnico/a de Grado Superior en Análisis Químicos, también mediante concurso-oposición y acceso libre.
El propio portal de empleo público del Cabildo identifica estas convocatorias como de acceso libre, diferenciándolas de los procesos reservados a promoción interna.
Esto significa que no es necesario formar parte previamente de la plantilla del Cabildo para optar a estas 22 plazas. Sí será imprescindible, en cada caso, cumplir las condiciones de edad, capacidad y titulación, además de los requisitos específicos establecidos en las bases de cada proceso.
Tres plazas no son de acceso libre: Agente de Medio Ambiente
La diferencia más importante afecta a las otras tres plazas de Agente de Medio Ambiente.
Estas plazas también se cubrirán mediante concurso-oposición, pero el BOE especifica expresamente que corresponden al turno de promoción interna. Por tanto, no forman parte de las 22 plazas abiertas al turno general.
La convocatoria está destinada a quienes puedan participar mediante promoción interna conforme a los requisitos establecidos por el Cabildo. El proceso se encuadra en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales.
Por este motivo, un aspirante externo interesado en acceder por primera vez al Cabildo no puede optar a estas tres plazas concretas dentro de esta convocatoria.
El portal oficial de la Corporación también las diferencia expresamente bajo la denominación “Agente de Medio Ambiente (Promoción Interna)”.
Plazo para presentar las solicitudes
Las dos resoluciones establecen el mismo plazo: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE.
Al haberse publicado este martes, 15 de septiembre, el cómputo comienza el miércoles 16 de septiembre. Los aspirantes deberán consultar las bases específicas de la categoría a la que quieran presentarse para conocer la documentación, titulaciones y demás requisitos de participación.
Las bases de las plazas de Electricidad, Peón Agrícola y Prevención de Riesgos Laborales fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 107, de 7 de septiembre. Las de Análisis Químicos y Agente de Medio Ambiente aparecen en el BOP número 106, de 4 de septiembre.
La publicación en el BOE activa ahora el plazo de solicitudes para unos procesos que incluyen perfiles muy diferentes, desde peones agrícolas y técnicos de electricidad hasta especialistas en prevención de riesgos laborales y análisis químicos.