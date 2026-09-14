El BOE publica nuevas oposiciones en Canarias: siete plazas y 20 días para solicitarlas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, 14 de septiembre, una nueva convocatoria de oposiciones en Canarias para cubrir siete plazas en el Cabildo de Gran Canaria. La oferta incluye dos puestos de Ingeniero/a Técnico/a Forestal Helitransportado/a y cinco plazas de Educador/a, todas en turno libre.
Las personas interesadas dispondrán de 20 días hábiles para presentar la solicitud, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE. El anuncio estatal remite a las bases previamente publicadas por el Cabildo de Gran Canaria, donde se detallan los requisitos y el desarrollo de los procesos selectivos.
Qué plazas publica el BOE en Canarias
La convocatoria reúne dos procesos diferentes del Cabildo de Gran Canaria.
Por un lado, se convocan dos plazas de Ingeniero/a Técnico/a Forestal con especialidad Helitransportada. El proceso se realizará mediante el sistema de concurso-oposición y en turno libre. Entre los requisitos específicos figuran la titulación correspondiente y condiciones relacionadas con el trabajo en brigadas helitransportadas, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
La segunda convocatoria corresponde a cinco plazas de Educador/a, también en turno libre. En este caso, las plazas proceden de ofertas públicas de empleo correspondientes a varios ejercicios y el acceso se realizará mediante el procedimiento establecido en las bases aprobadas por la Corporación insular.
En total, son por tanto siete plazas de empleo público en Gran Canaria cuyo plazo de solicitud queda abierto tras la publicación del anuncio en el BOE.
Cuánto tiempo hay para solicitar las oposiciones
Uno de los datos clave de la convocatoria es el plazo.
Las personas que quieran participar tienen 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE, que se produce este lunes, 14 de septiembre.
Al tratarse de días hábiles, no computan sábados, domingos ni festivos a efectos administrativos.
La convocatoria aconseja consultar las bases completas antes de presentar la instancia, especialmente para comprobar los requisitos de titulación, documentación, tasas y características de cada proceso selectivo.
Dos plazas de Ingeniero Técnico Forestal Helitransportado
Las dos plazas forestales tienen un perfil especialmente vinculado a la gestión del territorio y las actuaciones de emergencia.
La convocatoria está destinada a Ingenieros Técnicos Forestales especializados en trabajos helitransportados y se desarrolla mediante concurso-oposición.
Las bases contemplan requisitos específicos ligados a esta actividad, además de la titulación exigida para acceder al puesto.
Este tipo de puestos está relacionado con trabajos forestales en los que intervienen medios aéreos y brigadas transportadas en helicóptero, por lo que la convocatoria incorpora exigencias adicionales respecto a una plaza forestal ordinaria.
Cinco plazas de Educador en el Cabildo de Gran Canaria
La segunda parte de la convocatoria ofrece cinco plazas de Educador/a en el Cabildo de Gran Canaria.
Se trata de plazas en turno libre, por lo que pueden concurrir las personas que cumplan los requisitos fijados en las bases sin necesidad de pertenecer previamente a la Administración.
Estas cinco plazas corresponden a ofertas públicas de empleo de varios ejercicios y forman parte del proceso de incorporación de personal de la Corporación insular.
Dónde consultar las bases
El anuncio publicado este lunes en el BOE sirve para abrir formalmente el plazo de presentación de solicitudes.
Las bases completas de los procesos selectivos fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y recogen cuestiones como titulaciones exigidas, sistema selectivo, pruebas, méritos, tasas y documentación que debe aportar cada aspirante.
El propio BOE establece además que los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se publicarán de acuerdo con lo previsto en esas bases.