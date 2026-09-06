Cae una rama de grandes dimensiones en pleno centro de Santa Cruz

Una rama de grandes dimensiones ha caído durante la mañana de este domingo sobre la vía en la Avenida Venezuela, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, interrumpiendo temporalmente el tráfico en la zona.
El incidente ha movilizado al servicio municipal de Parques y Jardines y a efectivos de la Policía Local de Santa Cruz, que trabajan en el lugar para retirar la rama y restablecer la circulación con seguridad.
La caída ha ocupado parte de la vía, por lo que los agentes han procedido a cortar el tráfico mientras se desarrollan las labores de retirada.
Pese a lo aparatoso del incidente, no se han registrado heridos.
Los trabajos continúan en la zona para despejar completamente la calzada y permitir la reapertura de la avenida a la circulación.