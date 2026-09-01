Dos cafeterías de La Laguna cerradas desde hace 10 años volverán a abrir con empleo para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, está llevando a cabo diferentes trabajos de acondicionamiento en las cafeterías de los parques de La Vega y La Constitución, con el objetivo de recuperar unas instalaciones que permanecen cerradas desde principios de 2016 y avanzar hacia su futura reapertura.
Las actuaciones permiten poner a punto ambos espacios después de los actos vandálicos y el deterioro que han sufrido durante estos años. Los trabajos se centran en recuperar las instalaciones y dejarlas en condiciones adecuadas para que puedan volver a prestar servicio en dos de los parques más frecuentados del municipio.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que “nuestro objetivo siempre ha sido recuperar estos espacios y devolverlos a los vecinos y vecinas. La Vega y La Constitución son dos parques muy vinculados a la vida de La Laguna, lugares de encuentro para familias, mayores, jóvenes y personas que los utilizan diariamente, y queremos que sus cafeterías vuelvan a formar parte de esa vida”.
Hernández recuerda que el Área lleva tiempo buscando una fórmula que permita hacer viable su reapertura después de que las distintas alternativas planteadas durante los últimos años no llegaran a materializarse. “No se trata simplemente de abrir dos cafeterías. Queremos encontrar un modelo que permita recuperar un servicio demandado y que, al mismo tiempo, tenga un retorno social”, señala.
En este sentido, la intención municipal es que la futura explotación pueda desarrollarse a través de una entidad o empresa especializada en generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad, favoreciendo su incorporación al mercado laboral y ofreciendo puestos de trabajo adaptados a sus necesidades.
“Tenemos la oportunidad de recuperar dos espacios que llevan más de una década cerrados y hacerlo, además, desde una perspectiva inclusiva”, destaca Fran Hernández. “Queremos que vuelvan a convertirse en puntos de encuentro dentro de los parques y que detrás de ese servicio exista también una oportunidad para personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral”.
El acondicionamiento que ahora desarrolla Servicios Municipales supone un nuevo paso en este proceso y permitirá disponer de unas instalaciones preparadas para su puesta nuevamente en funcionamiento.
Fran Hernández subraya que “durante estos años hemos seguido buscando alternativas porque entendíamos que estos espacios no podían darse por perdidos. Ahora estamos avanzando para recuperarlos con una finalidad muy clara: mejorar los servicios de nuestros parques y, si es posible, hacerlo generando también oportunidades para quienes más dificultades encuentran para acceder a un empleo”.
Los parques de La Vega y La Constitución constituyen dos de los principales espacios verdes y de convivencia de La Laguna y reciben diariamente a personas de diferentes edades para pasear, practicar deporte, disfrutar de sus zonas infantiles o compartir tiempo al aire libre. La recuperación de las cafeterías permitirá incorporar nuevamente este servicio a la actividad cotidiana de ambos espacios