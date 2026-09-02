Cae de un edificio hacia la vía pública en Añaza: la víctima, hospitalizada

Un hombre de 65 años ha resultado herido durante la madrugada de este 2 de agosto tras caer desde un edificio hacia la vía pública en la Rambla Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.
El CECOES 112 Canarias recibió la alerta a las 02:55 horas y activó los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender el incidente.
Trasladado al Hospital de La Candelaria
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.
A su llegada, el personal sanitario valoró y atendió al hombre, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Posteriormente, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El comunicado del 112 no precisa las circunstancias en las que se produjo la caída ni desde qué altura cayó el afectado.
La Policía Nacional y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también fueron activadas tras recibir el aviso. Los agentes colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.