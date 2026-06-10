Un trabajador grave tras caer desde 15 metros en un edificio de Santa Cruz de Tenerife

Un trabajador de 39 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente laboral en el interior de un edificio situado en la calle Juan Padrón, en Santa Cruz de Tenerife. El hombre se precipitó desde una altura aproximada de 15 metros, impactando directamente contra una rampa interior de garaje.
Los hechos movilizaron de inmediato a los servicios de emergencia de la capital tinerfeña. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife fue el primer recurso en personarse en el lugar del siniestro. Los agentes adoptaron de forma urgente todas las medidas necesarias para asegurar la zona y garantizar la primera atención al afectado.
En el dispositivo de emergencia colaboraron los Bomberos de Tenerife y el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes estabilizaron al herido en el lugar debido a la gravedad del pronóstico de las lesiones presentadas tras el impacto.
Trasladado de urgencia al hospital
Una vez prestada la asistencia inicial en el interior del inmueble, las fuerzas de seguridad iniciaron el protocolo de traslado crítico. Agentes de la Policía Local procedieron a realizar una escolta policial por las vías urbanas para facilitar el avance de la ambulancia y agilizar la evacuación del herido hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC).
Debido a la naturaleza del suceso, la Policía Local ha activado de forma inmediata el protocolo de accidente laboral. Como consecuencia, se ha solicitado la personación en el edificio de la Policía Científica de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo, organismos encargados de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del desprendimiento y la caída del operario.