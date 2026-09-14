La Aemet avisa: Canarias alcanzará los 34 grados con calima este lunes

La calima y el calor vuelven a marcar este lunes, 14 de septiembre, el tiempo en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que podrán alcanzar localmente los 34 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El ascenso térmico se notará especialmente en zonas bajas, medianías y áreas de interior. En buena parte del Archipiélago se esperan valores de 30 a 33 grados, mientras que Lanzarote y Fuerteventura podrán registrar además concentraciones significativas de polvo en suspensión cerca de la superficie.
Hasta 34 grados en Canarias
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, durante la primera mitad del día podrán aparecer intervalos nubosos en zonas costeras.
Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. El aumento podrá ser moderado en zonas bajas de la vertiente sur y en medianías orientadas al norte del área metropolitana.
La Aemet prevé entre 30 y 33 grados en zonas bajas y de interior, sin descartar que los termómetros alcancen puntualmente los 34 grados.
Las temperaturas oscilarán entre los 33 grados de máxima previstos en Tenerife y los 18 grados de mínima de El Hierro.
El viento será flojo del norte en las costas, donde predominará el régimen de brisas. En las zonas de interior soplará de componente sur, entre flojo y moderado.
Calima más intensa en Lanzarote y Fuerteventura
En la provincia de Las Palmas también dominarán los cielos despejados o poco nubosos, especialmente en las zonas bajas del norte de Gran Canaria.
La calima será uno de los fenómenos más destacados de la jornada. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos despejados con polvo en suspensión y probables concentraciones significativas en superficie, principalmente desde la mañana.
Durante la madrugada tampoco se descartan algunas brumas en las costas de ambas Islas.
Las temperaturas máximas subirán ligeramente y el incremento podrá ser moderado en zonas bajas y medianías, sobre todo en las vertientes orientadas al sur y al oeste.
La previsión apunta a valores superiores a 30-33 grados en amplias zonas del sur, las cumbres y las medianías del norte y oeste. De forma puntual también podrán alcanzarse los 34 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas comprendidas entre los 23 grados de mínima y los 29 de máxima.
El viento volverá a ser flojo del norte en las costas y de componente sur, entre flojo y moderado, en las zonas de interior.
La previsión coincide además con la activación este lunes de una prealerta por calima en Canarias, según información publicada sobre la situación meteorológica de la jornada.