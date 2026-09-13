Prealerta por calor y calima en Tenerife: estas son las horas y zonas donde apretará el termómetro

La Isla de Tenerife afronta desde las 11:00 horas de este lunes, 14 de septiembre, un nuevo episodio de calor que pondrá en aviso a las zonas del sur, el oeste y el área metropolitana. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, con una previsión de que los termómetros alcancen los 36 grados en territorio tinerfeño durante el martes.
Durante la jornada del lunes, las temperaturas ascenderán de forma notable hasta situarse entre los 32 y los 33 ºC en las medianías y cumbres del sur y oeste de Tenerife, así como en diversos sectores del Área Metropolitana. La masa de aire cálido comenzará a intensificarse a partir de mediodía, activando oficialmente el dispositivo preventivo insular.
Esta medida responde a la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), adoptada tras analizar la información técnica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El fenómeno afectará de manera desigual a las distintas vertientes de la Isla, con especial incidencia en las zonas medias antes de extenderse.
Horarios y zonas más afectadas por el calor en Tenerife
El impacto térmico en la Isla se desarrollará en dos fases entre el inicio de la semana y la jornada del martes. La activación de la prealerta se inicia a las 11:00 horas del lunes, momento en el que las temperaturas registrarán un aumento progresivo en los municipios del sur y del suroeste insular.
Las áreas con mayor impacto durante el lunes abarcarán las medianías de Adeje, Arona, Guía de Isora y Vilaflor de Chasna, además de las cumbres expuestas a la vertiente sur. En el Área Metropolitana, núcleos urbanos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna registrarán valores superiores a los 32 ºC en las horas centrales del día.
Martes tórrido: repunte de los termómetros
El pico máximo del episodio cálido en Tenerife se prevé para la jornada del martes, 15 de septiembre. El ascenso del mercurio provocará un repunte generalizado que alcanzará localmente los 35 ºC en las medianías del sur.
El registro más alto de la Isla se concentrará en la vertiente sur del Área Metropolitana, donde los termómetros podrán marcar hasta 36 ºC. Las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, moderar el esfuerzo físico en zonas exteriores y mantener una hidratación constante.
Calima
En cuanto a la prealerta por calima generalizada se debe a que habrá un índice de calidad del aire muy desfavorable, con las mayores concentraciones en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, donde se superarán los 100 mgr/m3 ya desde la mañana de este lunes.
En las medianías y cumbres del resto de islas podrían superarse los 75 mgr/m3, e incluso los 100 mgr/m 3, con un índice de calidad del aire desfavorable a muy desfavorable, especialmente en las zonas medias y altas de las islas de Gran Canaria y de La Palma, aunque señalan que “con una alta incertidumbre”.
Advierten de que este fenómeno podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias, por lo que se mantendrá el seguimiento de la evolución del episodio y de los registros de calidad del aire, por si fuera necesario hacer alguna actualización.
Finalmente se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.