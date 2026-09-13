El próximo cambio de hora será ‘distinto’ en Canarias: esta es la hora exacta a la que hay que retrasar el reloj

Canarias cambiará de hora el próximo domingo 25 de octubre de 2026, pero lo hará una hora antes que la Península. En el Archipiélago, cuando el reloj marque las 02.00 horas, habrá que retrasarlo hasta la 01.00. En la Península y Baleares, el mismo cambio se hará a las 03.00, que volverán a ser las 02.00.
Es una de esas diferencias horarias que forman parte de la vida cotidiana en las Islas y que cada otoño vuelve a generar dudas. El cambio supondrá el final del horario de verano y hará que ese domingo tenga oficialmente 25 horas.
A qué hora se cambia el reloj en Canarias
La norma es clara: el horario de verano terminará el domingo 25 de octubre de 2026. En Canarias, a las 02.00 horas serán de nuevo las 01.00. Es decir, habrá que retrasar el reloj 60 minutos.
En la práctica, quienes utilicen teléfonos móviles, relojes inteligentes u otros dispositivos conectados normalmente verán cómo el cambio se realiza de forma automática. Los relojes analógicos o aparatos sin actualización automática tendrán que modificarse manualmente.
El efecto más fácil de recordar es que esa noche se podrá dormir una hora más, aunque también anochecerá antes a partir de entonces.
La diferencia con la Península
La particularidad canaria está en la hora exacta del cambio.
Mientras en las Islas el reloj se retrasa a las 02.00 horas, en la Península y Baleares se hace a las 03.00 horas. La razón es que Canarias mantiene una hora menos respecto al horario peninsular.
Así, durante la madrugada del 25 de octubre:
En Canarias: 02.00-01.00
En la Península y Baleares: 03.00-02.00
La diferencia de una hora entre ambos territorios se mantiene después del cambio.
Por qué el 25 de octubre
El calendario vigente establece que el período de hora de verano termina el último domingo de octubre. En 2026, esa fecha cae precisamente el día 25.
La regulación española deriva de la normativa europea sobre el cambio estacional de hora. El Real Decreto 236/2002 fija que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.
Además, la Comisión Europea ha publicado ya el calendario para el período 2027-2031, lo que confirma que el sistema de cambios horarios continúa vigente más allá de 2026. En 2027, por ejemplo, el horario de verano finalizará el 31 de octubre.
Qué cambia realmente ese domingo
El cambio no modifica la diferencia horaria entre Canarias y la Península, pero sí altera la relación entre la hora oficial y las horas de luz.
Desde ese domingo, amanecerá antes según el reloj, pero también oscurecerá antes por la tarde.