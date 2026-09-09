Canarias, a la cola de la educación en España

Entrega de notas atragantada para la educación canaria. El estudio PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) vuelve a situar a la comunidad autónoma por debajo de la media de España en todas las competencias analizadas. Los resultados nacionales se encuentran, a su vez, por debajo de los obtenidos de media por los países de la OCDE. Concretamente, según el informe publicado ayer -que evalúa cada tres años los conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 y 16 años-, las Islas obtienen un rendimiento medio de 469 puntos en ciencias, la materia principal de esta edición. Esto supone ocho puntos menos que la media española (477) y 13 por debajo de la OCDE (482).
Los resultados colocan al Archipiélago en el puesto 13 de las 18 comunidades y ciudades autónomas con datos comparables, en una clasificación ordenada de mejor a peor resultado. Por debajo de Canarias se sitúan Andalucía (462), País Vasco (459), Comunitat Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405). En el extremo opuesto, Madrid (495), Castilla y León (493) y Asturias (492) encabezan la clasificación.
El suspenso se extiende también a la comprensión lectora, donde Canarias alcanza una puntuación estimada de 444,5 puntos, 6,5 menos que la media española (451) y 16,5 por debajo de la OCDE (461). Las chicas obtienen 456 puntos, frente a los 433 de los chicos. En esta competencia, las Islas ocupan el puesto 11 de 18, en una clasificación liderada por Asturias (471,5), Madrid (469,5) y Castilla y León (468,5).
La mayor distancia respecto a España aparece en matemáticas. Las Islas obtienen 442 puntos, 15 menos que la media nacional (457) y 21 por debajo de la OCDE (463), lo que sitúa al Archipiélago en el puesto 14 de 18. También aquí existe una diferencia por sexo: las chicas alcanzan 435 puntos y los chicos, 449. Madrid (477,5), Castilla y León (472) y Cantabria (470) encabezan la clasificación autonómica.
En ciencias ambientales, la nueva competencia evaluada por PISA, Canarias alcanza los 472 puntos: 5 puntos menos que la media de España, situada en 477 puntos, y ocho por debajo de la media de la OCDE (480). El dato destaca, sin embargo, por la alta concienciación medioambiental del alumnado canario, una de las mayores de España. Esta actitud llega a marcar una diferencia de más de 100 puntos en el rendimiento entre los estudiantes con mayor y menor conciencia ambiental.
A esto último se suma la elevada perseverancia del alumnado canario, con un índice de 0,30, superior al de España, la OCDE y la UE. Los estudiantes más perseverantes obtienen 45 puntos más en ciencias que los menos constantes. También muestran un ligero gusto por esta materia, con un índice de disfrute de 0,03, por encima del 0,00 de la OCDE.
Caída contenida
Aunque el Archipiélago se mantiene por debajo de las medias española y de la OCDE en las tres competencias, su evolución muestra una mayor resistencia al deterioro que la registrada en buena parte del país. En ciencias, Canarias es una de las cinco comunidades autónomas que no han sufrido un descenso estadísticamente significativo de su rendimiento entre 2015 y 2025, con una caída de seis puntos. Una evolución más moderada que la de comunidades como Navarra o la Comunitat Valenciana, donde el retroceso supera los 40 puntos en esta década. En matemáticas, Canarias también destaca por su resistencia a la caída: es una de las cuatro autonomías que no experimentaron un descenso estadísticamente significativo entre 2022 y 2025.
A su vez, el informe pone el foco en el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), una medida que permite conocer el contexto social, económico y familiar del alumnado. En Canarias se sitúa en -0,24, frente al -0,06 de España, lo que refleja unas condiciones socioeconómicas menos favorables. Sin embargo, el origen social tiene aquí menos peso en los resultados académicos. En ciencias, las condiciones socioeconómicas explican solo el 5,9% de las diferencias de rendimiento, frente al 9,2% en España y el 13,6% en la UE. Eso sí, si se eliminara estadísticamente este efecto, la puntuación de Canarias subiría de 469 a 478 puntos.