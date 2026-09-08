Batacazo a Canarias en el informe PISA 2025: se sitúa entre las comunidades con menor nivel educativo

Canarias se sitúa en la parte baja del mapa educativo estatal en el informe PISA 2025 publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El alumnado del Archipiélago queda por debajo de la media nacional en Lectura, Matemáticas y Ciencias, en una edición marcada por el retroceso general del rendimiento escolar.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las pruebas evaluaron a casi 30.000 estudiantes de 15 años en 956 centros de toda España. En las Islas, el rendimiento refleja un preocupante estancamiento en las tres competencias principales, con un 26% del estudiantado canario situado en el nivel más bajo de competencia científica.
Este estudio internacional mide el desempeño del alumnado formado bajo el currículo de la LOMLOE. El deterioro de los resultados afecta tanto a las Islas como al conjunto estatal, en un contexto condicionado por las brechas socioeconómicas y el uso intensivo de pantallas en los procesos educativos.
Resultados en Lectura, Matemáticas y Ciencias en el Archipiélago
En comprensión lectora, el alumnado de las Islas suma 445 puntos, una cifra que coloca a la comunidad por debajo de la media española de 451 puntos y a 14 del promedio de la Unión Europea.
En Matemáticas, Canarias registra 442 puntos, lo que representa 15 puntos menos que el conjunto de España (457) y 21 menos que el promedio de la OCDE y la UE (463).
En Ciencias, área prioritaria en la edición de 2025, el Archipiélago alcanza los 469 puntos, frente a los 477 del promedio nacional. El desglose por niveles revela un problema de rendimiento: un 26% del alumnado canario se sitúa en el tramo más bajo de aprendizaje, mientras que la proporción de estudiantes en niveles de excelencia sigue siendo residual.
Resolución computacional de problemas
La novena edición del informe PISA incluye como novedad la evaluación en resolución computacional de problemas. En esta prueba, los estudiantes de Canarias obtienen 488 puntos.
Aunque el Archipiélago supera en este ámbito a territorios como Murcia (485) o Andalucía (483), vuelve a situarse por debajo de la media estatal, fijada en 499 puntos, y del promedio europeo (495).
España firma sus peores datos históricos
A nivel nacional, el diagnóstico confirma el peor resultado de la serie histórica en las tres materias. España obtiene 451 puntos en Lectura y 457 en Matemáticas, acumulando una pérdida equivalente a más de un curso escolar en la última década. En Ciencias, la puntuación media cae a 477 puntos.
Las diferencias entre comunidades autónomas vuelven a ser acusadas. Mientras la Comunidad de Madrid, Castilla y León o Asturias se sitúan por encima de las medias de la OCDE, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas quedan relegadas a los últimos puestos.
La OCDE alerta de que la caída en la comprensión lectora dificulta el aprendizaje global, mientras que el Ministerio descarta que el descenso responda en exclusiva a la reforma educativa y alude a la creciente diversidad en el aula. Por su parte, la OCDE ha dejado fuera de los informes internacionales los datos de Cataluña debido a una tasa de exclusión de alumnado del 23%.