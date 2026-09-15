Cambio en la alerta por calor en Canarias: las islas que seguirán con 34 grados este miércoles

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación por altas temperaturas y mantiene a todo el Archipiélago en prealerta por temperaturas máximas desde las 18.00 horas de este martes, 15 de septiembre. El episodio comenzará a perder intensidad este miércoles, aunque el calor seguirá dejando valores de hasta 34 grados en varias islas.
La Dirección General de Emergencias adopta la decisión de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La actualización supone una mejoría respecto a este martes, jornada en la que Lanzarote, Fuerteventura y determinadas zonas de Gran Canaria permanecieron en alerta por temperaturas máximas, mientras el resto del Archipiélago estaba en prealerta. La página oficial de Emergencias mantiene activas las medidas preventivas frente al calor.
34 grados este miércoles en Canarias
Emergencias prevé para el miércoles, 16 de septiembre, una moderación progresiva de las altas temperaturas, aunque advierte de que todavía se registrarán valores significativos en diferentes puntos de las Islas.
Las máximas se situarán de forma general entre 30 y 34 grados en medianías, zonas de interior y vertientes orientadas al sur y sureste.
Los sectores más cálidos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote podrán acercarse localmente a los 34 grados. Las medianías del sur de El Hierro y La Palma también podrán superar los 30 grados.
La mejoría será, por tanto, gradual. Emergencias mantendrá el seguimiento de las temperaturas y de su distribución territorial hasta la normalización completa del episodio.
Avisos de la Aemet
La Aemet mantiene este miércoles avisos amarillos por temperaturas máximas de 34 grados en diferentes puntos de Canarias.
Los avisos estarán vigentes entre las 10.00 y las 20:00 horas en el este, sur y oeste de Gran Canaria, así como en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera.
En Tenerife, afectan al área metropolitana y a las vertientes este, sur y oeste. En este caso, la previsión señala especialmente a la fachada sur.
En Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, los valores más elevados también se esperan principalmente en las vertientes orientadas al sur y sureste, según la información de la Aemet facilitada para este miércoles.
La calima continúa, pero tenderá a remitir
El polvo en suspensión tampoco desaparecerá completamente con la bajada de las temperaturas.
La calima continuará de forma ligera en las islas montañosas, aunque podrá ser algo más significativa en las vertientes sur de las islas centrales y de La Gomera.
La previsión apunta, no obstante, a una tendencia progresiva a la disminución de la calima durante la jornada.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
La Dirección General de Emergencias pide mantener las medidas de autoprotección mientras continúe la prealerta.
Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales, permanecer en espacios frescos, utilizar ropa ligera y beber agua con frecuencia.
También aconseja reducir el ejercicio físico durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a menores, personas mayores y personas vulnerables.
Emergencias recuerda además que nunca deben dejarse niños ni personas mayores dentro de un vehículo cerrado y recomienda ventilar las viviendas durante las horas nocturnas.
Para cualquier solicitud de información, el Gobierno de Canarias mantiene disponible el teléfono 012.