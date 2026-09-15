Canarias registra las dos temperaturas más altas de España: más de 40 grados, según la Aemet

Canarias ha registrado este martes las dos temperaturas más altas de España, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizados a las 16.42 horas. La estación de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, alcanzó los 40,3 ºC, mientras que Dama, en Vallehermoso, llegó a los 39,4 ºC.
Ambos registros situaron a Gran Canaria y La Gomera por delante del resto del país en plena jornada marcada por el episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago.
La tercera temperatura más elevada de España correspondía a Almendralejo, en Badajoz, con 38,5 ºC. Justo después aparecía otro punto de Canarias: Agüimes, con 38,3 ºC.
Las temperaturas más altas de Canarias
Según la tabla de observaciones de Aemet aportada, los cinco registros más elevados en las Islas hasta las 16.42 horas eran:
- La Aldea de San Nicolás, Tasarte: 40,3 ºC a las 14.50 horas.
- Vallehermoso, Dama: 39,4 ºC a las 14.30 horas.
- Agüimes: 38,3 ºC a las 15.00 horas.
- Antigua: 37,9 ºC a las 12.10 horas.
- San Bartolomé de Tirajana, El Matorral: 37,7 ºC a las 13.40 horas.
Los datos de Aemet corresponden a valores registrados por su red de estaciones automáticas y tienen carácter provisional, ya que están sometidos inicialmente a controles automáticos de calidad.
Canarias sigue bajo el episodio de calor
El registro llega en una jornada en la que el Gobierno de Canarias mantiene medidas por temperaturas máximas. Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria se encuentran en situación de alerta, mientras que el resto del Archipiélago permanece en prealerta.
El episodio también ha obligado a adoptar medidas extraordinarias en centros educativos y a reforzar las recomendaciones de autoprotección frente al calor.