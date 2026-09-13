El CD Leganés de Morata mide la fuerza del CD Tenerife en el Heliodoro

El CD Tenerife busca este domingo su segunda victoria de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López ante un Leganés invicto que llega a la Isla convertido en uno de los equipos más sólidos del campeonato. Los pepineros, con ocho puntos de doce posibles, solo han encajado un gol y mantienen su portería a cero en las tres últimas jornadas. Un exigente examen para los de Álvaro Cervera, que después de arrancar el curso con dos victorias solo han sumado un punto en las dos jornadas siguientes.
El empate del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B en Zubieta dejó al Tenerife dejó una sensación de boca amarga, aunque a solo un punto del Leganés, que ocupa la sexta posición y se encuentra a dos puntos del liderato. Los blanquiazules necesitan recuperar las buenas sensaciones, especialmente después de caer en su último partido como local ante el Sporting de Gijón (0-1).
Cervera afrontará el encuentro con la baja de Jesús Álvarez, uno de los jugadores más importantes en este inicio de temporada. El centrocampista tuvo que abandonar el campo en el minuto ocho ante el filial donostiarra por una lesión muscular y estará varias semanas de baja. “Cualquier jugador que esté jugando y sale del equipo, condiciona. Pero tenemos una plantilla con muchos futbolistas. Hay que encontrar que el equipo no se resienta con una baja así. Entre Mauro Pittón, Juanjo, Fabricio y Anes, hay que elegir a dos. No hay uno en concreto”, dijo Álvaro Cervera sobre la baja del ex del Huesca y sobre su posible relevo.
Por su parte Neil Viereck es nuevamente duda tras el problema que sufrió ante el Laguna.
Podría tener sus primeros minutos como blanquiazul el último refuerzo de la pasada ventana de fichajes, Gerard Valentín, quien sigue acoplándose a la disciplina blanquiazul. Cervera no lo ve aún para jugar de inicio, aunque si tuviera que utilizarlo desde el primer pitido, no dudaría en hacerlo. “Venía de entrenar. No ha hecho trabajo supletorio porque le falte. Está bien. Otra cosa es que pueda jugar de entrenada ante un equipo tan raro, y que no conozca nuestra dinámica de juego. Pero si tuviera que hacerlo, podría”, expresó Cervera sobre el extremo catalán, quien a buen seguro estará en la lista de convocados.
Enfrente estará un Leganés que, por segunda jornada consecutiva, juega en Canarias. La pasada semana empató sin goles ante Las Palmas en un partido en el que dispuso de ocasiones para llevarse la victoria. Antes había empatado en Girona (1-1), ganado al Oviedo (0-1) y superado al Eldense (1-0), en su único encuentro como local.
“Es un equipo especial. Juega de una forma diferente a todos los equipos, con una defensa de cinco y carrileros. Ataca con mucha gente por dentro, con velocidad arriba, más Morata como goleador. Están hechos para estar arriba y creo que buscarán llevar el peso del partido. Y cuando defienden, con una de cinco, pues mucha gente atrás. Si les sale lo que tienen planificado, pues lo pasaremos mal”, explicó el técnico tinerfeño sobre su rival de esta noche, con el que ya se encontró en la pasada pretemporada. Justamente en ese encuentro amisostoso, salvaron chispas entre los dos banquillos, algo ya olvidado por parte de Cervera.
El gran foco estará en Álvaro Morata. El delantero, titular ya en Gran Canaria, afronta su proceso de adaptación al equipo de Rubén Albés con la previsión de repetir en el once y seguir acumulando “minutos de calidad”. Su presencia añade un argumento ofensivo de primer nivel a un Leganés que ha construido su buen arranque desde la seguridad defensiva.
“Teniendo a Morata y Soko arriba, no creo que les preocupe mucho defender cerca porque cualquier pelotazo les vale: Soko es de los más rápidos de la categoría; y Morata, un goleador contrastado. Con tanta pegada arriba les da igual defender más o menos arriba. Tienen gente rápida, y en un momento dado, un balón en largo se pueden plantar mano a mano sin que haya pasado nada”, indicó el míster del equipo local.
Albés también deberá hacer ajustes por las bajas en los carriles. En Tenerife no estarán Enric Franquesa, Álvaro Tejero ni Rubén Peña, por lo que Álex Sancris se perfila como alternativa en la derecha y Naim García en la izquierda, con Marvel, Lalo Aguilar e Ignasi Miquel como posibles integrantes de la línea de tres. El técnico también mantiene abierta la posibilidad de cambiar el dibujo y apostar por una defensa de cuatro, algo más improbable.