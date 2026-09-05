El CD Tenerife, a recobrarla senda del triunfo en Zubieta ante la Real Sociedad B

El CD Tenerife afronta este mediodía (13.00 horas) la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion con la visita a Zubieta donde se verá las caras con el filial de la Real Sociedad. El equipo de Álvaro Cervera, tras la derrota en el Heliodoro ante el Sporting, buscará puntuar en unos de los campos, a priori, más asequibles de la categoría. Por contra, la Real B pretende estrenar su casillero de victorias como local frente al representativo, que viajó a San Sebastián ocupando puestos de promoción.
Para preparar esta salida, el equipo de Álvaro Cervera disputó un amistoso entre semana, saldado con un 5-0 frente al CD Laguna, de Tercera RFEF, con dobletes de Dani Fernández y Jesús de Miguel y otro gol de Krdzalic, aunque acabó con la mala noticia de la lesión del neerlandés Neal Viereck.
Tras la primera derrota encajada en el Heliodoro Rodríguez López, el Tenerife ha trabajado para corregir fallos y volver a pisar el País Vasco con el objetivo de remedar el resultado de su visita a Ipurúa (1-3), que sirvió para que los isleños comenzaran de manera inmejorable de nuevo su andadura en la Segunda División.
Esos tres puntos, sumados a los cosechados ante el Almería, sitúan a los isleños en puestos de liguilla de ascenso, sextos con seis puntos, empatados con Eibar, Las Palmas y Mallorca.
Álvaro Cervera no podrá contar con Neal Viereck, lesionado en el amistoso ante el Laguna, con Grant-Leon Ranos, que sigue en período de readaptación y Alassan, lesionado de larga duración.
El rival
El filial txuri urdin viene de sumar un meritorio empate ante el Burgos en un campo complicado como El Plantío (2-2), donde igualó el choque en dos ocasiones, gracias a los goles de Carrera y Gorosabel, y logró un valioso punto.
Para este partido, Marchal podría ser baja debido a su presencia con el primer equipo, con el que disputó el pasado jueves su tercer partido en Primera esta temporada.
Por su parte, Luken Beitia, igualmente con dorsal del filial, tampoco estaría disponible, al consolidarse también en los planes de Pellegrino Matarazzo.
Los donostiarras, que debutaron con derrota ante el Castellón y ganaron luego al Albacete, tienen la única baja confirmada por lesión de Ekain Orobengoa, quien sufrió una recaída en los ligamentos de la rodilla.