Los centros de crisis 24 horas en Canarias suman 1.369 atenciones por violencia sexual

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales, impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, han realizado desde su apertura en mayo de 2025, un total de 1.369 atenciones. De este total, 1.169 eran mujeres y menores víctimas directas y 200 familiares. En cerca del 39% de las ocasiones, el agresor era un hombre cercano a la víctima, en el 20% fue su pareja o expareja, en otro 20% familiares y en el 19% desconocidos. Además, el 23% de las ocasiones la víctima tenía alguna discapacidad.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, visitó ayer, acompañada de la directora del ICI, Ana Padrón y la coordinadora de los centros de crisis en Canarias, Araceli Sánchez, el Centro de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales de Gran Canaria. Solo en este centro, desde su apertura el 29 de mayo del año pasado, y hasta el 31 de agosto, el equipo de profesionales ha atendido a 446 mujeres, menores y familiares. De este total, 58 eran niñas menores de 18 años y 56 familiares de la víctima que también precisaron atención.
“Toda mujer que ha sufrido una agresión sexual tiene que saber que aquí tiene un recurso donde tendrá acompañamiento social, jurídico y psicológico”, manifestó Candelaria Delgado que puso en valor el trabajo que están realizando para atender y acompañar a las víctimas directas e incluso a las familias. “Da igual que hayan sido agresiones puntuales, o continuadas, vividas en años anteriores, violaciones que se han mantenido en silencio por falta de apoyo del entorno, o por vergüenza”, subrayó.
Entorno
Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, resaltó el dato de que “la gran mayoría de las agresiones son realizadas por hombres muy cercanos a la víctima, o la misma pareja, expareja, o familiares, lo que coloca a las mujeres en una situación de máxima vulnerabilidad y dificultad para denunciar o simplemente contar la agresión ante el temor de que no las crean”. “En este aspecto volvemos a repetir la importancia de apoyar, escuchar y acompañar a la víctima y siempre, ante cualquier duda, llamar al 112 para asesorarse o exponer su preocupación”.
Para recibir atención, tanto la víctima como la familia pueden llamar al 112, 016, pero también pueden acudir directamente llamando al centro en el que deseen tener una cita. Las atenciones también se activan a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o profesionales del ámbito sanitario.