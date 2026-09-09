Nuevos cheques guardería en Tenerife: 800 euros por niño

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva convocatoria de becas destinadas al alumnado de centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de la isla para el curso 2026/2027, con una dotación inicial de 1,35 millones de euros que podrá incrementarse hasta alcanzar un máximo de dos millones.
Estos ‘cheques guardería’ tendrán una cuantía de 800 euros por alumno y están dirigidas a menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados, siempre que no ocupen una plaza sostenida con fondos públicos.
Asimismo, la renta familiar por persona correspondiente al ejercicio 2025 no podrá superar los 20.000 euros, detalla la corporación insular en un comunicado.
El plazo para solicitar las becas comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases reguladoras y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de octubre de 2026.
La convocatoria contempla tanto la presentación telemática a través de la sede electrónica del Cabildo como la presentación presencial a través de las Oficinas de Atención Ciudadana.
Las bases establecen que estas becas serán incompatibles con otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad y el mismo periodo lectivo, ya procedan de entidades públicas o privadas.
No obstante, serán compatibles con las reducciones de cuota establecidas para las escuelas infantiles municipales conforme a su normativa.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que esta convocatoria “forma parte del compromiso que hemos adquirido con las familias de Tenerife para acompañarlas en una etapa especialmente importante, tanto desde el punto de vista educativo como económico y de conciliación”.
“Invertir en educación desde los primeros años es también apoyar a las familias y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Queremos que el coste que supone la escolarización de los más pequeños no constituya una barrera y que las familias sepan que el Cabildo está a su lado”, señala Dávila.
La presidenta recuerda que el objetivo del Cabildo durante el actual mandato es llegar a más de 6.000 familias beneficiarias y que en las tres primeras convocatorias ya se ha superado la barrera de los 3.000 hogares, con 5,8 millones de euros invertidos.
El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explica que las becas permiten compensar gastos relacionados con la preinscripción, matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario de uso exclusivamente escolar en el centro educativo.
“Estamos hablando de una ayuda directa de 800 euros que llega a las familias en un momento en el que cada apoyo cuenta. Nuestro objetivo es que los recursos públicos se traduzcan en oportunidades y en medidas concretas que contribuyan a mejorar la vida de las personas”, afirma el consejero.