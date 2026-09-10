Fernando Clavijo, presidente de Canarias: “Donald Trump es el primo de Zumosol de Marruecos”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha coincidido este jueves en el pleno del Parlamento con los portavoces de PP y Vox en calificar la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como una “invasión”, pero ha retado al representante de este último partido a romper con Donald Trump, que es “el primo de Zumosol” de Marruecos.
Clavijo ha sido cuestionado por la situación en Ceuta en la sesión de control tanto por el diputado Juan Manuel García Casañas, del PP, como por Nicasio Galván, de Vox, y ha vinculado lo ocurrido en la ciudad autónoma con el nuevo Reglamento de Asilo e Inmigración de la Unión Europea, que lo que busca es “retener a los migrantes en los territorios fronterizos”.
“Lo de Ceuta es una invasión, no es un proceso migratorio como consecuencia de ningún reglamento”, le rebatió Nicasio Galván, “es un ataque a la integridad territorial de España perpetrado por Marruecos con la complicidad del Gobierno de Sánchez”.
Galván le instó a romper con el PSOE, partido al que tachó de “golpista, corrupto y traidor” por “entregar” Ceuta y el Sahara, y a no pactar ni la financiación autonómica ni ninguna otra cosa con ese partido.
También pidió al presidente autonómico que abandone su estrategia de buena vecindad con Marruecos, que en su opinión tiene aspiraciones también sobre Melilla y Canarias.
El diputado recordó a Clavijo que CC tiene pactos municipales con Vox y le retó a romperlos si tanto le molesta su partido.
Sobre las relaciones de Vox con Donald Trump, Nicasio Galván subrayó que su partido se debe “a España y a los españoles”, aunque tenga “cosas en común con Estados Unidos”, pero “primero los españoles”.
El diputado del PP Juan Manuel García Casañas definió la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como una invasión que atribuyó a “la dejadez y de desidia del Gobierno de Sánchez”
Los ceutíes además tienen que aguantar “al emisario de Sánchez allí, al señor Ángel Víctor Torres”, dijo en referencia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cuya misión, en su opinión, es “convencer a los ceutíes de lo bueno que es la nueva normalidad” y que aguanten “problemas de convivencia y de seguridad, suciedad y molestias” causadas por “esos invasores”, como calificó a los inmigrantes.
En sus respuestas, Fernando Clavijo subrayó que la prioridad del Gobierno autonómico es pactar “con cualquiera” las cosas que son buenas para Canarias, incluso con Vox si llegara al ejecutivo, aunque matizó que “Dios no lo quiera”.
Acusó a Vox de dar la espalda a Canarias cuando en las islas había 6.500 menores extranjeros no acompañados, igual que hace ahora con Ceuta.
“Comparto con ustedes que es una invasión, igual que con el presidente del Gobierno de España”, dijo Clavijo a Galván.
El presidente dijo al representante de Vox que el “mayor garante” de Marruecos, “el primo de Zumosol”, es Donald Trump, por lo que retó al líder de su partido, a Santiago Abascal, a romper “con su amigo”.
Clavijo subrayó que sin querer justificar “la indolencia y la dejadez con que el Estado está tratando a los ceutíes”, lo que está ocurriendo es consecuencia de la aplicación del nuevo Reglamento de Asilo e Inmigración de la Unión Europea, que busca retener a los migrantes en los territorios fronterizos, estableciendo nuevos mecanismos el triaje, que puede llevar a prolongar hasta seis meses la estancia de los adultos.
Señaló que tanto la responsabilidad del triaje como la de designar un representante legal a los inmigrantes es del Estado, no de la Comunidad Autónoma.
“España y Europa tienen que abrir una profunda reflexión sobre el fenómeno migratorio, porque lo que va a ocurrir es más muertes, más crispación y menos atención a los canarios”, vaticinó Clavijo, quien abogó por abordar la situación con sosiego, sentido común y poniendo por delante los derechos humanos de los migrantes y también de los canarios.