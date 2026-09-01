La DGT alerta de una nueva estafa por SMS: “Último recordatorio antes de que aumente la multa”

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este martes de un nuevo intento de estafa por SMS que suplanta la identidad del organismo para hacer creer a los conductores que tienen una multa pendiente.
El mensaje comienza con las palabras “DGT: Último recordatorio antes de que aumente la multa pendiente” y anima al destinatario a consultar su supuesto expediente a través de un enlace fraudulento.
La DGT advierte de que se trata de un fraude y pide a los usuarios que ignoren el mensaje y no accedan al enlace.
La DGT no comunica las multas por SMS
El principal indicio para detectar este engaño es precisamente el canal utilizado. La DGT recuerda que no notifica sus sanciones mediante SMS ni correo electrónico.
Las multas se comunican por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) cuando el ciudadano se ha registrado previamente en este sistema.
La DGT sí puede enviar un SMS o un correo electrónico relacionado con una notificación cuando el usuario está dado de alta en la DEV, pero ese aviso sirve para informar de que existe una comunicación disponible. La sanción debe consultarse posteriormente dentro de la plataforma oficial.
Por tanto, un mensaje que presenta directamente una supuesta multa y proporciona un enlace para consultar o pagar la sanción debe considerarse fraudulento.
¿Qué es el smishing?
El smishing es una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS para intentar engañar a la víctima. Los ciberdelincuentes utilizan mensajes que aparentan proceder de organismos, empresas o servicios conocidos para generar confianza y conseguir que el usuario pulse un enlace.
En este caso, los estafadores suplantan a la DGT y utilizan la existencia de una supuesta multa como reclamo.
El objetivo habitual es llevar a la víctima hasta una página web falsa que imita la imagen de la DGT. Allí pueden solicitarse datos personales y bancarios o información de la tarjeta con el supuesto objetivo de pagar la sanción.
INCIBE ya ha alertado anteriormente de campañas prácticamente idénticas en las que los delincuentes utilizaban falsas multas de tráfico para conseguir datos personales y bancarios.
Qué hacer si recibes este mensaje
Si llega un SMS de estas características, lo recomendable es no pulsar el enlace, no introducir ningún dato y eliminar el mensaje.
Si el usuario ha accedido al enlace, pero todavía no ha introducido información, debe cerrar la página. Si ha facilitado datos personales o bancarios, conviene contactar cuanto antes con la entidad bancaria y seguir las recomendaciones de ciberseguridad.
Para comprobar si existe realmente una multa, la DGT recomienda utilizar sus canales oficiales y consultar las notificaciones correspondientes a través de la DEV o los sistemas oficiales de consulta de sanciones.
La clave para detectar este fraude es sencilla: una multa de la DGT no llega directamente por SMS con un enlace para pagarla.