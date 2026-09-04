La imaginación de los presos de Tenerife cobra vida en un espectáculo en Oporto

Los personajes imaginados por internos de la prisión Tenerife II y materializados por estudiantes de moda de Oporto protagonizarán el próximo 12 de septiembre en el Parque de Serralves, en Oporto, el espectáculo participativo ‘Semillas’, desarrollado por el colectivo artístico Poncili Creación.
La representación, de entrada gratuita, comenzará a las 20.00 horas en la pradera del parque y combinará las experiencias y los relatos de los participantes en los talleres penitenciarios con el trabajo de alumnos de Modatex, el centro portugués de formación profesional para la industria textil, de la confección y de la moda.
El proyecto comenzó con una serie de talleres de dramaturgia anticolonial celebrados en el Centro Penitenciario Tenerife II, en colaboración con AFES Salud Mental, una organización que trabaja con personas con problemas de salud mental dentro y fuera de las prisiones.
Durante esos encuentros, cada participante creó un personaje inspirado en sus propias experiencias e imaginó posibles acciones de protesta teatral.
Los textos y dibujos elaborados en la cárcel fueron enviados posteriormente a Oporto, donde los estudiantes de Modatex los utilizaron como planos y guías para dar forma a los seres concebidos por los internos.
El resultado de este proceso llegará ahora a Serralves en una función nocturna que busca conectar experiencias, generaciones y contextos sociales diferentes mediante la creación colectiva y la expresión corporal.
‘Semillas’ es una coproducción de la Fundación Serralves -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y Tenerife Espacio de las Artes (TEA), comisariada por Javier García Arozena, en representación de la institución canaria, junto con Pedro Rocha y Cristina Grande, responsables de Artes Escénicas de Serralves.
La iniciativa forma parte de ‘Perform Inform Transform: Participatory Performance in Art Museums’ (PIT), un programa europeo de investigación, producción y difusión artística dedicado a explorar nuevas formas de participación ciudadana en los museos a través de las artes escénicas.
Financiada por el programa Europa Creativa de la Unión Europea, la red reúne a instituciones como TEA, Bozar, el Museo de Arte Moderno de Luxemburgo (MUDAM), el Centro de Arte Contemporáneo de Vilna, la Trienal de Milán y la Fundación Serralves.
El proyecto europeo pretende reforzar la relación entre la ciudadanía y las instituciones culturales mediante propuestas participativas, comunitarias e intergeneracionales, además de estudiar los retos éticos, ambientales, técnicos y artísticos que plantea la producción y circulación de este tipo de espectáculos.
Poncili Creación está integrado por los hermanos gemelos puertorriqueños Pablo y Efraín del Hierro, cuya obra combina esculturas blandas de gran formato, improvisación y movimiento corporal.
Desde su creación en 2013, el colectivo ha desarrollado residencias, talleres y actuaciones en numerosos países de América, Europa, Asia y Oceanía, y ha presentado su trabajo en instituciones como el MoMA PS1 de Nueva York, el Aspen Art Museum y el Institute of Contemporary Arts de Los Ángeles.