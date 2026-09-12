Feria de Saldos en La Laguna: hinchables, juegos gigantes, Las Guerreras K-Pop y ‘food trucks’

El Parque de Las Mantecas, en La Cuesta, La Laguna, acogerá este sábado, 12 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Saldos, una jornada que combinará compras, gastronomía y actividades familiares entre las 11.00 y las 19.30 horas.
La cita reunirá 15 stands comerciales, además de food trucks, zonas de descanso y un programa de ocio pensado especialmente para familias y público infantil.
El objetivo es acercar la oferta de los comercios de La Cuesta a vecinos y visitantes y generar actividad en una de las principales zonas comerciales del entorno.
Qué habrá en la Feria de Saldos de Las Mantecas
La programación incluirá actividades durante toda la jornada. Entre ellas habrá ping-pong, parchís gigante, tiro con arco, portería y basket hinchables, castillo hinchable, pintacaras y talleres de manualidades.
También se han programado cuentacuentos, una sesión de DJ familiar, música en directo y el espectáculo infantil de Las Guerreras K-Pop.
La oferta se completará con varios food trucks y zonas de descanso con mesas de pícnic, de modo que el parque funcionará como espacio de compras y ocio durante prácticamente todo el día.
Horario y ubicación
La Feria de Saldos de La Cuesta se celebrará el sábado 12 de septiembre en el Parque de Las Mantecas.
El horario previsto será de 11.00 a 19.30 horas.
Durante esas ocho horas y media estarán distribuidos por el recinto los 15 puestos comerciales y los diferentes espacios destinados a gastronomía, actividades infantiles y descanso.
La propuesta busca también facilitar que quienes acudan conozcan establecimientos y productos de los comercios de proximidad de La Cuesta.
Una jornada para toda la familia
La organización ha planteado esta edición con una programación que va más allá de las compras.
Buena parte de las actividades estarán dirigidas a niños y familias, con juegos de gran formato, hinchables, talleres, propuestas deportivas y actuaciones.
Entre los principales reclamos figura el espectáculo de Las Guerreras K-Pop, además de música en directo y una sesión de DJ adaptada al público familiar.
La feria forma parte de las acciones de dinamización comercial que se desarrollan en La Cuesta y busca favorecer la afluencia de público a los establecimientos de la zona.