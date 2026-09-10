Tardeo salsero, Megaverbenazo, Pandorga y fuegos: todo lo que trae el gran fin de semana del Cristo de La Laguna

Las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 concentran este fin de semana buena parte de su programación popular, con conciertos, verbenas, artesanía, actividades infantiles y actos tradicionales entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre.
La plaza del Cristo y distintos puntos del casco histórico serán escenario de las principales citas. Entre ellas, el concierto de Los Cantadores, el Megaverbenazo, la Feria Infantil y el desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego.
El programa municipal confirma los actos y sus horarios.
Viernes 11
El primer gran acto del fin de semana llegará este viernes a las 21.00 horas en la plaza del Cristo.
Los Cantadores presentarán el espectáculo 18 años cantando a Canarias, un recorrido por los temas que han marcado la trayectoria del grupo. El concierto contará además con las colaboraciones de Pitingo y Lucrecia.
Sábado 12: artesanía, salsa y Megaverbenazo
La actividad comenzará el sábado a las 11.00 horas con dos propuestas simultáneas. Por un lado, tendrá lugar la Luchada Institucional de las Fiestas del Cristo.
A esa misma hora abrirá en el Camino Largo-Avenida de la Universidad la muestra La artesanía en las Fiestas del Cristo, que permanecerá abierta tanto el sábado como el domingo entre las 11.00 y las 21.00 horas. La feria reunirá a artesanos y artesanas de diferentes oficios tradicionales y contemporáneos.
A partir de las 16.00 horas, la música se trasladará al terreno de la salsa con el Tardeo Salsero, en el que participarán Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moisé González y su orquesta.
La jornada terminará con uno de los actos de mayor afluencia previstos para estas fiestas. El Megaverbenazo del Cristo 2026 comenzará a las 22.00 horas y contará con Armonía Show de Gran Canaria, Ledes Díaz, Grupo Bomba de Fuerteventura y Victoria Escudero La Leona.
El programa oficial recoge también para este sábado un pasacalles de tunas universitarias en el casco de La Laguna.
Domingo 13: actividades infantiles y Pandorga
El domingo comenzará a las 10.00 horas con una nueva jornada de la Feria Infantil, con juegos, talleres, hinchables y actividades de animación.
A las 12.00 horas está previsto el espectáculo familiar Las historias del genio, de la compañía Habemus Teatro.
La programación continuará por la tarde y alcanzará uno de sus momentos más tradicionales a las 20.00 horas, con el Desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego.
El recorrido partirá de la plaza Doctor Olivera, junto a La Concepción, y continuará por la plaza de La Concepción, Obispo Rey Redondo y Viana hasta la plaza del Cristo. El desfile obligará además a aplicar restricciones de tráfico desde las 19.30 horas en las calles afectadas por el recorrido.
Tras la llegada de la comitiva comenzará la Noche de las Tradiciones, programada oficialmente a las 21.00 horas. En esta edición estará dedicada a la desaparecida Agrupación Folclórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parranda.
También actuarán Taburiente y Domingo Rodríguez El Colorao, junto a diferentes músicos y solistas de las Islas.
El domingo contará además, a partir de la medianoche, con los Fuegos de la Víspera, antes de la jornada principal del Cristo del lunes 14 de septiembre.