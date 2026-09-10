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Tardeo salsero, Megaverbenazo, Pandorga y fuegos: todo lo que trae el gran fin de semana del Cristo de La Laguna

Del viernes al domingo, el programa reúne conciertos, verbenas, artesanía, actividades infantiles y noche de tradiciones
Concierto por las Fiestas del Cristo de La Laguna. Sandra Acosta
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Las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026 concentran este fin de semana buena parte de su programación popular, con conciertos, verbenas, artesanía, actividades infantiles y actos tradicionales entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre.

La plaza del Cristo y distintos puntos del casco histórico serán escenario de las principales citas. Entre ellas, el concierto de Los Cantadores, el Megaverbenazo, la Feria Infantil y el desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego.

El programa municipal confirma los actos y sus horarios.

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Viernes 11

El primer gran acto del fin de semana llegará este viernes a las 21.00 horas en la plaza del Cristo.

Los Cantadores presentarán el espectáculo 18 años cantando a Canarias, un recorrido por los temas que han marcado la trayectoria del grupo. El concierto contará además con las colaboraciones de Pitingo y Lucrecia.

Sábado 12: artesanía, salsa y Megaverbenazo

La actividad comenzará el sábado a las 11.00 horas con dos propuestas simultáneas. Por un lado, tendrá lugar la Luchada Institucional de las Fiestas del Cristo.

A esa misma hora abrirá en el Camino Largo-Avenida de la Universidad la muestra La artesanía en las Fiestas del Cristo, que permanecerá abierta tanto el sábado como el domingo entre las 11.00 y las 21.00 horas. La feria reunirá a artesanos y artesanas de diferentes oficios tradicionales y contemporáneos.

A partir de las 16.00 horas, la música se trasladará al terreno de la salsa con el Tardeo Salsero, en el que participarán Ruta Salsera Tenerife, Virginia Guantanamera y Moisé González y su orquesta.

La jornada terminará con uno de los actos de mayor afluencia previstos para estas fiestas. El Megaverbenazo del Cristo 2026 comenzará a las 22.00 horas y contará con Armonía Show de Gran Canaria, Ledes Díaz, Grupo Bomba de Fuerteventura y Victoria Escudero La Leona.

El programa oficial recoge también para este sábado un pasacalles de tunas universitarias en el casco de La Laguna.

Domingo 13: actividades infantiles y Pandorga

El domingo comenzará a las 10.00 horas con una nueva jornada de la Feria Infantil, con juegos, talleres, hinchables y actividades de animación.

A las 12.00 horas está previsto el espectáculo familiar Las historias del genio, de la compañía Habemus Teatro.

La programación continuará por la tarde y alcanzará uno de sus momentos más tradicionales a las 20.00 horas, con el Desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego.

El recorrido partirá de la plaza Doctor Olivera, junto a La Concepción, y continuará por la plaza de La Concepción, Obispo Rey Redondo y Viana hasta la plaza del Cristo. El desfile obligará además a aplicar restricciones de tráfico desde las 19.30 horas en las calles afectadas por el recorrido.

Tras la llegada de la comitiva comenzará la Noche de las Tradiciones, programada oficialmente a las 21.00 horas. En esta edición estará dedicada a la desaparecida Agrupación Folclórica Bincheni de Taco y a la familia de Los Parranda.

También actuarán Taburiente y Domingo Rodríguez El Colorao, junto a diferentes músicos y solistas de las Islas.

El domingo contará además, a partir de la medianoche, con los Fuegos de la Víspera, antes de la jornada principal del Cristo del lunes 14 de septiembre.

Desfile de La Pandorga y los Caballitos de Fuego de las Fiestas del Cristo de La Laguna. DA
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