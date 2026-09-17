Denuncian en Tenerife el uso de tarjetas falsas de aparcamiento en plazas de movilidad reducida

La cuenta especializada TenerifeVial ha denunciado en redes sociales el caso de un conductor que habría utilizado en Radazul, Tenerife, una fotocopia en color de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR).
“Aquí tenemos otro ‘listo’ utilizando fotocopias en color de la tarjeta original PMR en Radazul”, señala TenerifeVial en la publicación, acompañada de una imagen del vehículo.
El caso pone nuevamente el foco sobre el uso de las tarjetas PMR y, especialmente, sobre una cuestión que la normativa estatal deja clara: para beneficiarse de los derechos asociados a este documento debe mostrarse la tarjeta original.
Aquí tenemos otro “listo” utilizando fotocopias en color de la Tarjeta original PMR en Radazul / @SocialGobCan pic.twitter.com/RNpx8rJk8B— Tenerife Vial (@TenerifeVial) September 17, 2026
El de Radazul no es el primer caso que se denuncia en redes sociales. A finales de agosto también fue captado otro vehículo con una tarjeta falsa en un parking de un establecimiento comercial. En las imágenes se aprecia claramente que el documento es una copia a color y no cuenta con el holograma oficial que sí tiene la tarjeta auténtica.
♿️‼️ Tarjeta FALSA de PMR ( copia en color ) utilizándose en parking de Alcampo.— Tenerife Vial (@TenerifeVial) August 29, 2026
Avisado @112canarias, tras una hora no apareció ni @policia ni @policialalaguna
Otro usuario clandestino que escapa … @SocialGobCan @DGTes pic.twitter.com/BB0XXgW3sz
La ley obliga a colocar la tarjeta PMR original
El Real Decreto 1056/2014, que regula las condiciones básicas de emisión y utilización de estas tarjetas en España, establece que el documento es personal e intransferible.
Además, solo puede utilizarse cuando la persona titular conduce el vehículo o cuando viaja como ocupante.
La misma norma establece entre las obligaciones del titular colocar la tarjeta en el salpicadero o adherida al interior del parabrisas delantero, de forma claramente visible y legible desde el exterior.
Y añade expresamente una condición fundamental: debe hacerse “siempre con el documento original”.
Por tanto, una fotocopia en color de una tarjeta PMR no cumple el requisito establecido por el Real Decreto para acreditar su uso en el vehículo, aunque reproduzca aparentemente el contenido del documento auténtico.
En Canarias, la propia tramitación oficial de estas tarjetas remite al Real Decreto 1056/2014 como normativa básica para determinar quién puede ser titular y bajo qué condiciones puede utilizarse.
La tarjeta tampoco se puede prestar a otra persona
La obligación de mostrar el original no es la única limitación. La tarjeta PMR está vinculada a su titular, no a un vehículo particular en el caso de las tarjetas personales.
Esto significa que puede emplearse en diferentes coches, pero únicamente cuando la persona beneficiaria conduce o es transportada en el vehículo. No puede prestarse a familiares, conocidos u otros conductores para utilizar las ventajas de estacionamiento cuando el titular no viaja en él.
Los agentes también pueden requerir al titular que acredite su identidad mediante DNI, NIE, tarjeta de residencia u otro documento oficial identificativo.
Qué multa puede suponer aparcar indebidamente en una plaza PMR
La Ley sobre Tráfico establece expresamente que está prohibido parar o estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
Además, estacionar en una de estas plazas sin estar autorizado está tipificado como infracción grave. La sanción general prevista para este tipo de infracciones es de 200 euros.
En el caso denunciado en Radazul, el elemento señalado por TenerifeVial es precisamente la utilización de una fotocopia en color de una tarjeta PMR, cuando la normativa obliga a exhibir el documento original.