El Gobierno de Canarias y la Fecam dilucidan el reto demográfico

El Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado impartir unas jornadas formativas para acercar la Estrategia Canaria de Reto Demográfico a los ayuntamientos e incorporar la experiencia de los técnicos locales. Presentada en un encuentro de trabajo con la empresa pública Gesplan, responsable de las sesiones, la iniciativa tiene como finalidad adaptar la planificación autonómica a las necesidades reales de cada Administración municipal, ha informado la Consejería de Política Territorial.
El programa consta de cuatro jornadas telemáticas de unas cuatro horas de duración, que se agruparán en tres bloques territoriales para reunir a La Palma, La Gomera y El Hierro, por un lado; Lanzarote y Fuerteventura, por otro, y Tenerife junto a Gran Canaria. La formación se dirige a responsables políticos y técnicos de áreas como urbanismo, vivienda, servicios públicos, movilidad o políticas sociales, que podrán contrastar el diagnóstico autonómico con la situación exacta de sus localidades.
El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, apunta que el Ejecutivo busca desplegar las medidas de la mano de los expertos locales: “Queremos que la estrategia se aplique contando con quienes mejor conocen la realidad de cada municipio”. La presidenta de la Fecam, Mari Brito, agradeció la creación de estos espacios de diálogo, que calificó de “imprescindibles para abordar el reto demográfico desde la realidad y las necesidades de cada uno de los territorio”.
Las sesiones contarán con un enfoque participativo mediante encuestas digitales, intervenciones directas y salas de trabajo virtuales, de forma que las aportaciones se incorporen posteriormente al seguimiento del plan de acción regional. El contenido se estructurará en cuatro bloques temáticos, centrados en conocer la realidad municipal, identificar las prioridades, analizar las respuestas que ofrece la estrategia autonómica y abordar los asuntos que requieren cooperación supramunicipal. El análisis prestará una especial atención a las denominadas áreas funcionales y zonas de intervención prioritaria bajo el modelo de la Canarias de los 15 minutos, para evaluar cómo accede la población a los servicios esenciales.
Tras el desarrollo de las cuatro sesiones, el Ejecutivo regional y la Fecam recopilarán y sistematizarán las conclusiones para reforzar la coordinación institucional en el desarrollo de las políticas de cohesión territorial del archipiélago canario.