Encuentran el ‘único guachinche auténtico’ abierto en septiembre en Tenerife: “Abre hasta que se acabe el vino”

Hay guachinches que abren todo el año, otros que han evolucionado hacia una propuesta más cuidada y algunos que siguen fieles a la fórmula de siempre: vino propio, cocina canaria, pocas florituras y cierre cuando se acaba la cosecha.
Es precisamente este último modelo el que ha puesto en valor Guachinches Modernos (@guachinchesmodernos), uno de los perfiles gastronómicos más conocidos de Canarias, durante su visita a Suso el Pintor, en Santa Úrsula.
“Este es el único guachinche auténtico y tradicional que está abierto en el mes de septiembre en Tenerife”, sostienen los creadores de contenido al comenzar el vídeo.
“Ahora te ponen mantelitos, pisitos, todo bonito. No, eso no es un guachinche. Guachinche es esto”, afirma, por su parte, una clienta.
Del pan de matalahúva al bacalao
La comida arranca con pan caliente de matalahúva, antes de dar paso a una sucesión de platos profundamente ligados a la cocina popular de Tenerife.
Entre las primeras elecciones aparecen unas potas, acompañadas por uno de esos debates capaces de dividir una mesa canaria: ¿mejor con papas arrugadas o con papas fritas?
Después llega el bacalao, que en el establecimiento puede pedirse en salsa o preparado de forma más sencilla. En este caso aparece acompañado de papas guisadas, perejil y pimienta.
“El pescado está buenísimo, pero es que las papas se nota que son de la zona y están de locos”, destacan desde Guachinches Modernos.
La comida continúa con carne de cabra asada y una bandeja de conejo frito, acompañado de ajos y pimienta.
Y entre plato y plato, vino de la casa.
Un guachinche que cierra cuando se acaba el vino
Ahí está precisamente uno de los detalles que más reivindica Guachinches Modernos durante la visita.
“Entendemos por guachinche auténtico el que tiene cosecha propia, obviamente. Pero aparte, el que cierra cuando se le acaba la cosecha, no que esté todo el año abierto”, explican.
La filosofía es sencilla.
Cuando pregunta cuánto tiempo permanecerá abierto el establecimiento, la respuesta es la que muchos relacionan con la esencia original de los guachinches: “Hasta que se acabe el vino”.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 El único guachinche auténtico y tradicional abierto en el mes de septiembre de momento es este. Entendiendo como requisito que abre pocos meses del año. Eso, y que tienen vino de cosecha propia por supuesto. Vamos todas las temporadas y casi siempre pedimos los mismos platos 😁. Solo abrirá el tiempo que le dure el vino, que normalmente es bastante poco😂 💰Precios: 68,10€ 🎡Hay un parque infantil al otro lado de la calle 🅿️ No tiene parking ♿️Es accesible 🚾 No está adaptado 💳❌NO Dispone de datáfono 📍 C. Guanches, 75, Sta Úrsula. Tenerife ⏰ Abre de martes a sábado ☎️ 649039550 . #guachinche #tenerife #food #comidacanaria #guachinchetradicional ♬ sonido original – Jonay&Joana