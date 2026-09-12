Madrugada de pánico: un hombre persigue con una motosierra encendida a varias personas tras una discusión

Un hombre con múltiples antecedentes policiales ha sido detenido en la madrugada de este viernes en Getxo, Vizcaya, tras perseguir a varias personas con una motosierra en funcionamiento. El suceso ocurrió en el barrio de Algorta tras una fuerte discusión en la vía pública, según ha confirmado el Ayuntamiento de Getxo a través de un comunicado oficial.
Los hechos se desencadenaron alrededor de las 05:00 horas. Tras una altercación previa entre el arrestado y un grupo de personas, el sospechoso se retiró del lugar y regresó poco después empuñando la herramienta eléctrica encendida. La acción provocó momentos de gran tensión y una situación de riesgo extremo para quienes se encontraban en la zona en ese momento.
Durante el ataque, la maquinaria se apagó repentinamente, momento que aprovecharon los perseguidos para abalanzarse sobre el agresor y tratar de reducirlo. En el transcurso del forcejeo, el varón sufrió una herida por arma blanca, mientras que al menos otras dos personas resultaron con contusiones y cortes leves.
Una investigación abierta para esclarecer el apuñalamiento
Los agentes de la Policía Local de Getxo recuperaron en las inmediaciones la navaja o cuchillo empleada durante la reyerta. Por el momento, el cuerpo policial mantiene abiertas las diligencias para identificar al autor del apuñalamiento y concretar la responsabilidad penal del resto de los participantes en la pelea.
Los servicios de emergencia atendieron a los dos heridos leves en la misma escena del suceso. Por su parte, el arrestado, vecino de la propia localidad y considerado delincuente multirreincidente, fue trasladado bajo custodia al Hospital Universitario Cruces para recibir atención médica por la lesión incisa antes de pasar a disposición judicial.
Desde la corporación municipal se ha destacado la rápida intervención policial que impidió males mayores en este episodio violento. Al mismo tiempo, las autoridades locales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar enfrentamientos directos y alertar de inmediato al 112 o a las fuerzas de seguridad ante cualquier conflicto en la vía pública.