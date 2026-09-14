La Laguna confirma la hora exacta de los fuegos de las Fiestas del Cristo

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna ha vivido este lunes una jornada para el recuerdo con la celebración de los actos del día grande de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna. Desde primera hora, con los repiques a gloria, se marcaba el inicio de un 14 de septiembre cargado de simbolismo y solemnidad para vivir el retorno de la imagen del crucificado desde la Catedral hasta su Real Santuario.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha puesto en valor “el profundo arraigo y la gran carga emocional que conlleva esta celebración para miles de personas, tanto del municipio como de otros rincones de la isla, que han hecho frente a las altas temperaturas y se han repartido por nuestras principales calles para no perderse ni un detalle”.
El primer edil subrayó el esfuerzo organizativo que hay detrás de la cita: “La población sabe y siente esta fecha como una de las más importantes del calendario y trabajamos prácticamente de un año para otro para conseguir una agenda acorde a este sentimiento. Se trata de exponer y escenificar la relevancia que le damos a la cultura en nuestra ciudad”.
Gutiérrez recordó el peso histórico de una festividad que data de 1604, apuntando que “un día 14 de septiembre para los laguneros y las laguneras, es hablar de la identidad de nuestro pueblo”. Asimismo, el alcalde hizo un balance muy positivo del desarrollo de los festejos hasta la fecha, celebrando la excelente respuesta del público: “Hemos completado en varias ocasiones el aforo previsto en la plaza, que como centro neurálgico de estos festejos ha brillado con luz propia luciendo sus mejores galas a lo largo de estas últimas semanas”.
El programa de la mañana incluyó la tradicional procesión cívico-militar para el traslado del Pendón Real desde las casas consistoriales hasta la Catedral. La cita contó con una amplia representación de varias instituciones civiles y públicas, destacando la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que actuó como representante oficial de la Casa Real, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otros representantes públicos del Parlamento de Canarias y el propio Consistorio lagunero. Tras la solemne eucaristía, la procesión de retorno al Santuario se desarrolló con total normalidad y sin incidencias.
La programación religiosa y cultural se retomará durante la tarde de este lunes. A partir de las 19:00 horas, la Catedral acogerá la eucaristía del comienzo del octavario. Al finalizar, la imagen del Cristo recorrerá las principales arterias de la zona centro antes de hacer su última parada en la plaza del Cristo, donde tendrán lugar los tradicionales fuegos del Risco, a partir de las 23.00 horas.