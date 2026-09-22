Los horarios escalonados en la Universidad alivian la TF-5

Cambiar los horarios de entrada a la Universidad de La Laguna (ULL) ha tenido un efecto directo sobre la TF-5. En solo un año de aplicación, la medida impulsada por el Cabildo de Tenerife y la institución académica ha permitido retirar de las carreteras una media de 500 vehículos al día y reducir los tiempos de desplazamiento en la autopista del norte.
Así lo demuestran los datos. Según recogen los GPS instalados en las guaguas de TITSA, desde que se implementaron los horarios escalonados en la Universidad los tiempos de viaje en la TF-5 se han recortado un 10% a las 08:00 horas, y hasta un 18% a las 09:00. Intervalos que se espera que mejoren todavía más, con el salto que ha dado este año la medida.
Desde septiembre, el escalonamiento se ha ampliado a los más de 2.000 estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, uno de los centros con mayor actividad del Campus Guajara. Con esta incorporación, ya son más de 4.700 universitarios de 17 titulaciones los que han visto reorganizados sus horarios para espaciar sus entradas y aliviar la presión sobre la TF-5.
Los tiempos de trayecto en la TF-5 se han reducido hasta un 18%
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explica que se prevé que esta ampliación permita sacar de la autopista unos 800 coches diarios en las horas de mayor saturación, 300 más que el curso pasado.
“El balance de la primera experiencia es muy positivo. Sin embargo, queda trabajo por hacer. Seguimos colaborando estrechamente con la Universidad para llevar el escalonamiento a más centros, con el objetivo de aportar fluidez a nuestras carreteras”, señala.
En concreto, este curso se han modificado los horarios de entrada de los cuatro grados de la Facultad de Económicas: Administración y Dirección de Empresas; Contabilidad y Finanzas; Economía y Turismo. Desde primero hasta cuarto, se ha retrasado el inicio de clases de 08:00 a 09:00 horas.
Un pacto por la movilidad
El escalonamiento de horarios forma parte del pacto histórico firmado en noviembre de 2023 por el actual Gobierno insular y la ULL para transformar la movilidad universitaria.
“En ese momento nos comprometimos a trabajar juntos para afrontar uno de los grandes retos que tenemos como Isla: la movilidad. La ULL ha sido un aliado estratégico en este sentido, y ha querido, además, ser parte activa de las soluciones”, explica Dávila.
A través de este convenio, se han impulsado otras iniciativas clave como el refuerzo del transporte público, el fomento de los viajes compartidos, la gestión de los aparcamientos o la reorganización de horarios.
Con el horario escalonado se retiran 800 coches al día de la TF-5 en horas punta
43.000 usuarios en guaguas lanzaderas
Como parte de ese trabajo, se pusieron en marcha cuatro guaguas lanzaderas, diseñadas específicamente para conectar de forma más directa las comarcas del norte y del sur de la Isla con el Campus Guajara y fomentar el uso del transporte público. Solo el año pasado movieron a más de 46.000 usuarios.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, indica que “uno de los retos que nos marcamos en 2023 fue reducir la dependencia del vehículo privado y eso conllevaba reforzar el transporte público y escuchar las necesidades de movilidad del alumnado”.
La evolución también se aprecia en la forma en la que los universitarios de la ULL llegan cada día a clase. El 71% utiliza el transporte público. La gratuidad, financiada casi al 60% por el Cabildo, y el aumento de la capacidad de TITSA, han sido factores clave de este crecimiento. Hoy se ofrecen 234.000 frecuencias más de guagua que en 2023 y la flota se ha renovado con 351 vehículos nuevos.