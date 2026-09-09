Acuden a un incendio en una casa de Tenerife y descubren 26 plantas de marihuana

Un incendio en una vivienda de Arafo ha terminado destapando una plantación de marihuana con 26 plantas de cannabis de alrededor de 1,80 metros de altura, según ha informado la Guardia Civil.
Los agentes del Puesto de Güímar acudieron al domicilio después de recibir una alerta por un fuego en el interior de la vivienda. Mientras colaboraban con los bomberos en las labores de extinción, observaron un invernadero situado en un anexo de la finca.
En su interior había más de una veintena de plantas de marihuana.
Una vez extinguido el incendio y refrescada la vivienda, el propietario, un hombre de 27 años y vecino de Arafo, accedió voluntariamente a que los agentes realizaran una entrada y registro en la finca.
La actuación se llevó a cabo, según la Guardia Civil, en presencia de dos vecinos como testigos.
Intervenidas 26 plantas de marihuana
Durante el registro, los agentes intervinieron 26 plantas de marihuana que se encontraban cultivadas en el invernadero.
Las plantas alcanzaban aproximadamente 1,80 metros de altura, de acuerdo con la información facilitada por el instituto armado.
Tras el hallazgo, la Guardia Civil instruyó diligencias en las que investiga al propietario como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo de droga.
Las diligencias y las plantas intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
La Guardia Civil señala que la actuación comenzó inicialmente como una intervención motivada por un incendio y que fue durante las tareas de emergencia cuando los agentes detectaron de manera circunstancial la posible actividad delictiva.