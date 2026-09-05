Un influencer británico señala a Tenerife y Lanzarote: “Los hemos arruinado”

El creador de contenido e influencer británico Max Jeffery, que reúne más de 230.000 seguidores entre Instagram y TikTok, ha generado debate tras publicar un vídeo en el que enumera cinco destinos españoles que, a su juicio, sus compatriotas “han arruinado por completo” con determinados comportamientos turísticos. El contenido ha sido difundido por La Local Media.
En su particular clasificación aparecen Benidorm, en quinta posición; Magaluf, en la cuarta; Tenerife, en la tercera; Lanzarote, en la segunda; y Marbella, en el primer puesto. Jeffery relaciona esta percepción con una imagen del turismo británico asociada, según explica, al exceso de fiesta y alcohol en algunos enclaves vacacionales.
“La gente local no nos soporta”, afirma el influencer en el vídeo, donde sostiene que la reputación de los turistas británicos en España se ha deteriorado por este tipo de comportamientos. Sus comentarios se centran especialmente en algunos de los principales destinos turísticos del país.
@maxjefferytalks 5 locations in Spain, that British tourists have destroyed permanently! 👀🤷♂️🇪🇸 #foruyou #spain #brits #chav #unitedkingdom ♬ original sound – maxjefferytalks
Tenerife, en el tercer puesto de su lista
Al hablar de Tenerife, Jeffery asegura que la Isla está “definitivamente destruida por los británicos y por los irlandeses también”. Su crítica se dirige especialmente a determinadas zonas del sur, entre ellas Las Verónicas, un área conocida por concentrar numerosos locales de ocio nocturno.
El creador de contenido describe este entorno como “oscuro” y “molesto” y llega a referirse a algunas zonas como “peligrosas”. Se trata, en todo caso, de valoraciones personales expresadas por Jeffery en sus redes sociales y no de datos oficiales sobre seguridad o actividad turística.
Su crítica a Lanzarote
Lanzarote aparece incluso por delante de Tenerife, en la segunda posición. Según Jeffery, en determinados puntos de la Isla es habitual encontrarse con numerosos turistas británicos.
“Para los turistas que no sabían sobre esto y que viajaron hasta allí, deben haberse quedado asombrados al encontrarse con este ejército de británicos bebiendo y fuera de sí”, señala en el vídeo recogido por La Local Media.
La publicación ha alcanzado una importante difusión en TikTok y ha acumulado comentarios de usuarios procedentes de algunos de los destinos mencionados. Entre las respuestas aparecen mensajes que agradecen que un propio turista británico reconozca comportamientos que generan rechazo entre parte de la población residente.
El contenido ha llamado especialmente la atención porque se aleja de los habituales vídeos de recomendaciones sobre Canarias y otros destinos españoles. En esta ocasión, el propio creador británico centra su mensaje en criticar el impacto que atribuye a una parte del turismo procedente de su país.