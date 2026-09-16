Dos nuevas rutas para redescubrir la historia e identidad de La Laguna

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna amplía su programación con dos nuevas rutas turísticas: La Laguna. Viaje al pasado y Tejina. La tierra que late, que ofrecen formas diferentes de acercarse a la historia, el patrimonio y la identidad del territorio.
El concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destacó ayer que “queremos que La Laguna siga siendo un destino atractivo para quienes nos visitan desde fuera, pero también que sea capaz de sorprender a los propios laguneros y a los vecinos del resto de Tenerife. Muchas veces conocemos lugares a miles de kilómetros y todavía nos quedan historias por descubrir en nuestros propios pueblos y barrios”.
La primera de las propuestas, La Laguna. Viaje al pasado, plantea rutas interpretativas que incorporan la tecnología para acercar a los participantes al patrimonio desde una perspectiva diferente. La programación será los días 17, 19 y 24 de septiembre, y 1, 3, 4, 8, 15, 22 y 24 de octubre.
Mientras, la segunda propuesta Tejina. La tierra que late, se llevará a cabo los días 3, 10, 11, 17, 24 y 25 de octubre y 14, 21, 28 y 29 de noviembre, donde se ofrecerá un recorrido histórico e identitario por el paisaje y la memoria comunitaria del pueblo.