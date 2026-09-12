Liam, el niño con distrofia muscular de Duchenne, necesita ayuda de nuevo: debe volver a Barcelona el 25 de septiembre

La familia de Liam Ramos Garcera, el niño residente en Tenerife diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne (DMD), ha iniciado una nueva campaña para poder costear su regreso a Barcelona. El menor tiene una cita el próximo 25 de septiembre de 2026 en la Unidad de Investigación Clínica del Hospital Sant Joan de Déu, según explica su madre, Natali Garcera.
Este nuevo desplazamiento llega casi seis meses después de que la solidaridad permitiera a Liam realizar su primera valoración en el centro pediátrico catalán. Ahora, sus padres aseguran que vuelven a necesitar ayuda, en este caso 1.600 euros, para afrontar los gastos de billetes, alojamiento, alimentación y transporte durante la estancia.
“Hoy comenzamos nuevamente desde cero porque Liam necesita regresar”, explica la familia en la nueva petición abierta en GoFundMe (puedes acceder a través de este enlace).
Liam deberá someterse a nuevas pruebas en Barcelona
Según detalla la madre del menor, Liam tiene previsto acudir el 25 de septiembre a la Unidad de Investigación Clínica del Hospital Sant Joan de Déu.
Durante esta visita, siempre de acuerdo con la información facilitada por sus progenitores, está previsto que se someta a escalas funcionales de rehabilitación, una analítica, un electrocardiograma y un control de la tensión arterial.
Después deberán esperar los resultados de las pruebas. La familia señala que posteriormente está prevista una biopsia y que, si las valoraciones médicas son favorables, Liam podría iniciar la medicación correspondiente.
La primera campaña permitió realizar el viaje
La familia ya había recurrido a la solidaridad ciudadana el pasado mes de marzo. Entonces necesitaba reunir 5.000 euros para que Liam pudiera viajar desde Tenerife hasta Barcelona.
DIARIO DE AVISOS contó entonces la historia del menor, que había sido diagnosticado en septiembre de 2025 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) con distrofia muscular de Duchenne. La documentación médica consultada por este periódico confirmaba el diagnóstico y la primera cita en Barcelona, fijada para el 1 de abril.
La movilización consiguió alcanzar el objetivo económico y permitió que el niño viajara al Hospital Sant Joan de Déu para aquella primera valoración.
Ahora, sus padres quieren dejar claro que esta segunda recaudación responde a un nuevo desplazamiento.
“El dinero de nuestra recaudación anterior fue utilizado para poder realizar el primer viaje de Liam a Barcelona y para gastos relacionados con sus necesidades y cuidados”, señalan.
Una nueva petición de ayuda para Liam
La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que provoca debilidad muscular progresiva.
Su madre ya explicaba entonces que había momentos en los que los dolores musculares hacían que el niño no quisiera caminar.
La nueva campaña pretende sufragar los pasajes y traslados, el alojamiento, la alimentación y el transporte necesarios durante la estancia de Liam y su familia en Barcelona.
“Como padres, queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la falta de dinero no sea un obstáculo en este momento tan importante de su proceso médico”, explican.
La familia insiste en que cualquier aportación puede ayudar, pero también pide colaboración a quienes no puedan realizar un donativo económico mediante la difusión de la campaña.
“Gracias a quienes estuvieron con Liam la primera vez y gracias a quienes se sumen ahora”, concluyen sus padres.